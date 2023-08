90's Harley Davidson/ハーレー・ダビッドソン "RIDE FREE”

ストリートでも人気のヴィンテージハーレーT。

90年代USA製、コピーライト入りのオフィシャルアイテムです。

少しフェードしたブラックボディにかすれたプリント、

ヴィンテージならではのムードたっぷりな1枚です。

豪華な両面プリント仕様です。

表記Lサイズ、GOODサイズです!

ユニセックスで着用可能。

【カラー】BLACK ブラック スミクロ フェードブラック

【サイズ】表記:L

【素材】コットン100%ボディ

(サイズ採寸 (cm)

着丈:73

身幅:55

肩幅:53

袖丈:25

状 態:特にダメージ、汚れはございません。画像にてご確認ください

色落ち、雰囲気、褪色、ヴィンテージの生地感、雰囲気のある素晴らしい一着です。

ヴィンテージ古着特有の使用感が見られます。ビンテージ品の風合いにご理解のある方のみお願いします。

神経質な方は入札をおやめください!

champion

チャンピオン

リバースウィーブ

スウェット

トレーナー

チャンピオン

ランタグ

バータグ

トリコ

襤褸

Nirvana

カートコバーン

菅田 将暉

常田 大希

King Gnu

オモシーチャンネル

タトゥースタジオヤマダ

ヤマダレンが好きな方にお勧めします

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···クルーネック

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ハーレーダビッドソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ハーレーダビッドソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

