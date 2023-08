【お気にいる】 room 【kinema】完売品 knit ニットキャップ　黒 cap ニットキャップ/ビーニー

kinemaのニット帽、新品未使用になります。

【新品 ルーズゲージ】Supreme シュプリーム ビーニー ニット帽 登坂広臣

宜しくお願い致します。

chloma リフレクファーリーキャップ 黒



supreme ビーニー ニューエラ コラボ ニット帽

【商品詳細】

Supreme Ombre Stripe Beanie



old stussy ニット帽 ビーニー

・素材:バルキーウールコード1/7

【kinema】完売品 room knit cap ニットキャップ 黒



SUPREME Yohji Yamamoto Beanie クラッシャーハット風

・混率:アクリル85%、ウール15%

Supreme Overprint Beanie OLV 登坂 広臣 着用



kohh dogs ビーニー

・色:ブラック

ニューエラ✖️スリータイズタトゥー ニット



Chrome Hearts クロムハーツ カシミヤニット帽

素材は毛玉の出にくい、抗ピルのバルキーアクリルを使用しております。

【新品】★タグ付★即完売★激レア★Loose Gauge Beanie



フランクオーシャン着用 ARC'TERYX GROTTO TOQUE ビーニー

バルキーアクリルとは、アクリルの特有の熱可塑性を利用した、熱により縮むタイプの素材です。

値下げ!【新品・モンクレール】ニット帽・箱は傷あり



NOROLL CONCREATION HAT

こちらを混紡することにより染色時に糸を縮めて膨らませ、空気を多く含んだ軽く温かみのある風合いを表現することが出来ます。

【00s】OAKLEY archive beanie ニット帽 y2k tech



【D SQUARED2】ロゴパッチ リブビーニー

保温性、速乾性に優れ、洗濯にも耐久性があります。虫食いなどの影響も非常に少ない為、日常使いとして長く愛用して頂けると思います。

【Chrome hearts】 クロムハーツ 刺繍 ビーニーCAP



ラバーボーイ loverboy ニット帽

・パターンメイキング

Hockey ビーニー ニット帽



STUSSY×NIKE ビーニー

どの向きで被っても形が変わらない、ラフにかぶれるニット帽を作りました。

C.P company メリノウール ゴーグル ビーニー ニット帽



Supreme ニット帽 ビーニー 2個セット ニューエラ ペアルック

頭の丸みを360°同じ形状で作るにあたって、立体成型が可能なホールガーメントの編み機を使用しました。

シュプリーム ニューエラ ボックスロゴ ビーニー Supremニット帽



kiryuyrik/キリュウキリュウ/DimariaJerseyCap/Bl

それによりミシンの縫い目を入れず編みだけで立体を形作っているので、ゴワゴワしないすっきりとした見た目と被り心地がポイントです。

「Charles Jeffery LOVERBOY」ウサギ ニット帽



wind and sea HYSTERIC GLAMOUR BEANIE

柔らかく仕上げることにこだわり、本体のリブ編みにはきつくなりすぎないゴムを入れて、伸縮性を調整しました。

【キンさん専用】STUSSY ニット帽 バケハ



【新品 ルーズゲージ】Supreme シュプリーム ビーニー ニット帽 登坂広臣

折り返しを好きな位置で調整出来る為、自由なスタイルで被って頂けます。

chloma リフレクファーリーキャップ 黒



supreme ビーニー ニューエラ コラボ ニット帽

==サイズチャート(cm表記)==

Supreme Ombre Stripe Beanie



old stussy ニット帽 ビーニー

・Fサイズ:高さ27/幅19

【kinema】完売品 room knit cap ニットキャップ 黒



SUPREME Yohji Yamamoto Beanie クラッシャーハット風

加工の性質上2~3cmの前後があります、ご了承ください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

kinemaのニット帽、新品未使用になります。宜しくお願い致します。【商品詳細】・素材:バルキーウールコード1/7・混率:アクリル85%、ウール15%・色:ブラック素材は毛玉の出にくい、抗ピルのバルキーアクリルを使用しております。バルキーアクリルとは、アクリルの特有の熱可塑性を利用した、熱により縮むタイプの素材です。こちらを混紡することにより染色時に糸を縮めて膨らませ、空気を多く含んだ軽く温かみのある風合いを表現することが出来ます。保温性、速乾性に優れ、洗濯にも耐久性があります。虫食いなどの影響も非常に少ない為、日常使いとして長く愛用して頂けると思います。・パターンメイキングどの向きで被っても形が変わらない、ラフにかぶれるニット帽を作りました。頭の丸みを360°同じ形状で作るにあたって、立体成型が可能なホールガーメントの編み機を使用しました。それによりミシンの縫い目を入れず編みだけで立体を形作っているので、ゴワゴワしないすっきりとした見た目と被り心地がポイントです。柔らかく仕上げることにこだわり、本体のリブ編みにはきつくなりすぎないゴムを入れて、伸縮性を調整しました。折り返しを好きな位置で調整出来る為、自由なスタイルで被って頂けます。==サイズチャート(cm表記)==・Fサイズ:高さ27/幅19加工の性質上2~3cmの前後があります、ご了承ください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

Supreme Overprint Beanie OLV 登坂 広臣 着用kohh dogs ビーニーニューエラ✖️スリータイズタトゥー ニット