ルイヴィトン ヴェルニ M91209 二つ折り財布になります。

使用感がございます。

スレ、角スレ、キズや汚れがございます。

一部、角の剥がれがございます。

内部も使用感がございます。

使用に伴う大きなダメージはありません。

商品ランク

N : 新品新品、未開封の商品です。

S : 未使用品使用はしてませんが、開封済みの商品です。

A : 中古Aランク非常に良い状態で、ほとんど使用感のない状態です。

AB : 中古ABランクA品に近いのですが、使用感による小傷・汚れが多少ある商品です。

B : 中古Bランク程度の良い中古品

BC : 中古BCランク完全に使用感のある中古品で、あて傷、小傷や汚れが目立つ商品です。

C : 中古Cランク状態はかなり使い込んであり、かなり良くない状態です。

J : ジャンク故障の状況。完全に修理が必要な状態をいいます。

【商品詳細】

■商品ランク B~BCランク

■ブランド LOUIS VUITTON

■備考 「made in France」

■状態 USED

■サイズ 約:H約9.5cm x W約13.5cm x D約2.5cm

■仕様 札入×1 小銭入×1 カード用×4 その他×2

■付属品 なし

■発送 宅急便 コンパクト

以前、日本橋三越店で購入したものになります。

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

