HERMES エルメス

2020春夏モデル

ハイネックTシャツ カシミヤ×シルク

エルメスサイズ、S (日本サイズMサイズ)

カラー、ベージュ+(カーキ、ブラック、ネイビー)の柄

薄めのメンズ用のカシミヤ80%、シルク20%のハイネックTシャツです。

しっとりと優しい肌触りです。

♣︎購入時期

2020年、百貨店のエルメス正規店で購入したものです。

もちろん100%本物です☆

【未使用に近い】

着用回数は試着程度で自宅で1〜2回だけです。

購入したものの結局着なかったので出品します。

美品です☆

汚れなし

♣︎付属品

エルメス箱に入れて、その上から包装して発送いたします。

レシートなし

♣︎着心地

生地の厚さ 薄手のセーター

透け感 ややあり

季節感 春夏向き

♣︎平置き採寸(素人なので若干の誤差があるかもしれません)

10枚目の写真

♣︎24時間以内の発送を心がけています。 よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エルメス 商品の状態 未使用に近い

