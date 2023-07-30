豪華 DELL 高性能 i7 8650U 16GB 512GB Office2021 ノートPC

DELLの高性能ノートパソコン Latitude 7390です。windows11 proアップグレード完了しました。

A49 Corei5♣爆速SSD♣8GB⭐️白VAIOすぐに使えるノートパソコン

主なスペック：第8世代 Core i7 CPU、メモリ 16G、SSD 512GB、解像度1920×1080。

DELL INSPIRON7391/ 第10世代

処理能力が高く、アプリケーションの複数同時起動・同時編集も余裕です。

『ジャンク品』Microsoft Surface Go シルバー

Microsoft office2021ライセンス認証済み。

【美品】富士通 ライフブック i7 16GB 新品SSD1TB 15.6型

Word、Excel、PowerPoint、Accessなどすぐ使えます。13.3型コンパクトで軽量で持ち運びが楽です。

ASUS ゲーミングノートパソコン ROG Strix G15 G513IE



【ジャンク】Macbook Air（M1 2020）8GB 256GB 画面割れ

■出品内容

MacBook AIR 2011 core I5/128GB 13.3型

・ノートパソコン 本体 × 1台

GPD Pocket 2S 極美品 セール中

・アダプター ＋ 電源ケーブル × 1個

マウス MB-J350EN-6CB 第8世代CPU SSDHDD同時搭載



無印iPad 第9世代

■ノートパソコン詳細

★超美品 Win11正式対応 Lenovo 14インチノートパソコン

□品名：DELL Latitude 7390

MacBook Air Retina 13inch 2020シルバー

□OS：Windows11 Pro 64bit

MacBook Pro Retina 13インチ Early 2015 シルバー

□CPU：Core i7 8650U（第8世代）

vaio i7 SSD240GB 4GB フルhd

□メモリ：16GB

レノボ Thinkpad X270/i5/8G/SSD256G/win11②

□ストレージ：SSD 512GB

ピンク Win11 オフィス2021 VAIO i5 8GB 新品SSD1TB

□光学ドライブ：（非搭載）

値下げ512gb 8gb MacBookAir Retina13.3 MGN7…

□グラフィック：Intel UHD Graphics 620

Toshiba Dynabook R73/B

□ディスプレイ：13.3インチ FHD（1920×1080）

ノートパソコン 本体 R73 SSD 256 8 東芝 2018 FULL HD

□ネットワーク：有線LAN（10/100/1000）×1, 無線LAN（ac/a/b/g/n）, Bluetooth4.2

★使用回数5回未満 ほぼ新品★ ASUS ノートパソコン

□WEBカメラ：あり

GALLERIA gkf1050TGT i7 7700HQ 8gb /256gb

□その他インターフェース：

Surface Laptop 2 ブラック【美品・即日発送】

USB(C)×1, USB3.1×2, microSD, HDMI

【Acer】 Aspire 5750 AS5750-F54D/K



ノートパソコン core i7 windows11オフィス付き AH77/YW

■状態

MacBook Air Early 2015 13inch 256GB

塗装ハゲ、擦り傷などがあります。

Macbook 12inch 16GB 512GB Core i5

※その他状態は画像にてご確認ください。

Inspiron 13 5000 2-in-1 office付き タッチパネル

・あくまでも中古商品ですので、何卒ご理解の程、お願い致します。完璧なもの細かい傷等気になられる方はご遠慮ください。

CASIO 電子辞書 EX-word XD SR4900-we

※他のサイトでも出品している為、購入されても他で購入されていた場合キャンセルする場合がございます。あらかじめご了承ください。

macbookpro15inch A1286



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どうぞよろしくお願いします。

貴重✨すぐ使える✨大人可愛い✨タッチパネル操作OK✨カメラつき✨ノートパソコン



DELL Vostro ノートパソコン Windows11 （J47）

製品年式...2019

レッツノートCF-LX6/i5/8G/新品SSD 512GB/DVD搭載

画面サイズ...13～14.4インチ

MacBook Air 11インチ mid2013 120GB

CPU種類...Corei7

MacBook Pro 2017 13インチ

OS...Windows11

chihiro様M1 MacBook Air ケース付き、バッテリー100%

メモリ...16〜31GB

FUJITSUノートパソコン第7世代Corei7SSD 512GBメモリ8GB

SSD容量...512～999GB

IdeaPadFlex560iChromebook 82M70025JP

特徴...Office 2021

商品の情報 ブランド デル 商品の状態 やや傷や汚れあり

DELLの高性能ノートパソコン Latitude 7390です。windows11 proアップグレード完了しました。主なスペック：第8世代 Core i7 CPU、メモリ 16G、SSD 512GB、解像度1920×1080。処理能力が高く、アプリケーションの複数同時起動・同時編集も余裕です。Microsoft office2021ライセンス認証済み。Word、Excel、PowerPoint、Accessなどすぐ使えます。13.3型コンパクトで軽量で持ち運びが楽です。■出品内容・ノートパソコン 本体 × 1台・アダプター ＋ 電源ケーブル × 1個■ノートパソコン詳細□品名：DELL Latitude 7390□OS：Windows11 Pro 64bit□CPU：Core i7 8650U（第8世代）□メモリ：16GB□ストレージ：SSD 512GB□光学ドライブ：（非搭載）□グラフィック：Intel UHD Graphics 620□ディスプレイ：13.3インチ FHD（1920×1080）□ネットワーク：有線LAN（10/100/1000）×1, 無線LAN（ac/a/b/g/n）, Bluetooth4.2□WEBカメラ：あり□その他インターフェース：USB(C)×1, USB3.1×2, microSD, HDMI■状態塗装ハゲ、擦り傷などがあります。※その他状態は画像にてご確認ください。・あくまでも中古商品ですので、何卒ご理解の程、お願い致します。完璧なもの細かい傷等気になられる方はご遠慮ください。※他のサイトでも出品している為、購入されても他で購入されていた場合キャンセルする場合がございます。あらかじめご了承ください。どうぞよろしくお願いします。製品年式...2019画面サイズ...13～14.4インチCPU種類...Corei7OS...Windows11メモリ...16〜31GBSSD容量...512～999GB特徴...Office 2021

商品の情報 ブランド デル 商品の状態 やや傷や汚れあり

美品❤️光るキーボード✨Windows11✨サクサク動く！初心者さんおすすめ【箱あり】MacBook Pro 2016 15インチ スペースグレイSSD256GB換装済み！Critea DX-K 第7世代i3 メモリ4GBThinkpad X390第8世代Corei5 SSD512GB メモリ16GB【レノボ 2020年製】X390 13.3型 Office付 No.0460APPLE MacBook Air MQD32J/A おしゃれ かっこいいレノボ メモリ 32GB Thinkpad X13 4650U 未使用に近いMacBook Air 2020モデルUSキーボード 256GB