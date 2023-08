・RRL (ダブル アール エル、

リーバイス Levi's 501 W33 カラーデニム ジーンズ グレー 灰

ポロ ラルフローレン)

リーバイス 501xx W33 L34

・LOW STRAIGHT (ロー ストレート)

YCHAI イカイ PANATELA 5ポケット ブラックデニム



コーディネート販売 2点セット リメイクコーデ アディダス オーバーサイズ

・表示サイズ:31/32 (31インチ)

美品 ナンバーナイン グランジデニム 3×30 アーカイブ

・ウエスト:約41.5cm(片側です。)

バイカーデニム 48

・股下:約71cm

DIESEL ジョグジーンズ KROOLEY ストレッチ サイズ30 メンズ

・耳:耳あり

再構築 リメイクデニム ワイドパンツ ワイドストレート 【ws614】

・MADE IN USA

キャピタル カントリー ストライプ ボロ デニム

・状態:見た目で、目立った傷や汚れがないこと

【新品】ヤコブコーエン NICK W31 ホワイトデニム 白 ストレッチ

から、「目立った汚れなし」としています。

07AW Dior Homme エディ期 スタートデニム



【 90s HIPHOP チカーノ 】LAGATE エルエゲート デニム パンツ

色合いは、濃紺で、写真の4枚目か5枚目ぐらい

◎0105XX◎ステッチあり◎旧モデル◎フルカウント

かと思います(ディスプレイによります)。

【新品未使用・箱付き】ウエストオーバーオールズ 817F size28

全体的に基本的には色落ちは少ないと思います。

ヴィンテージ Levi's 517 W35L32

使用していましたので、デニム特有の自然な

mfpen デニム BIG JEANS DARK INDIGO 1LDK 三好良

部分的な若干の色落ちは見られます。

新発売 MEDM MR ENJOY DA MONEY ジーンズ パンツ/デニム

まだまだ使用していただけると考えています。

90s Levi's 501 Made in USA



★80's Levi's リーバイス 517 黒カン フレアデニム ブーツカット

・補足:

美品 LVC 47501 W32 LEVI'S VINTAGE CLOTHING

①測定している値は素人の採寸と、

【新品!】dsquared2 デニムパンツ 新品

評価は素人の見た目です。

unknown【Y2K】ギミック フレアパンツ サイドジップ

②31インチ、ローストレートは、数があまり

comoli コモリ デニムベルテッドパンツ ブラック

出回っていない?ように思います。

【新品】ナノユニバース リー別注 クールマックスクラッシュスキニー Lサイズ

③ホームクリーニング後、保管していました。

ビッグジョン BIG JOHN ベルボトム フレアデニム ブーツカット

(在庫を手放そうと考えました。)

新品 ARMANI JEANS ソフト ストレッチ スリムジーンズ W31

④フリマとして、現状の情報で判断していただ

希少・美品✨キャピタル デニム 日本製 岡山御津工場産 32インチ 大きいサイズ

ければと考えています。

70s levi's 517-0217 濃紺 66後期 ブーツカット 16ボタン

⑤まずは、22800円とさせていただきます。

10年保証書付 桃太郎ジーンズ 0105SP 出陣ナローテーパード W34

購入していただけるようなお値段設定を

Vintage ビンテージ リーバイス 501 USA製アメリカ製 ビッグサイズ

知らないので、いいね!が付くなどの状況で

arte antwerp クローバーデニム

お値下げ見直そうと思います。

リーバイス LVC501XX 1966’S W33

お値下げ、いかがでしょうか。

ROWAN / EMBROIDERED NEEDLE WIDE JEANS

22800→21800→20800→19800→18800

大戦モデル リーバイス s501 w34 l36 復刻 ボタン裏555

→17800→16800→15800→14800→

廃盤 バーバリーブラックレーベル ジーンズ デニム W32 メンズ HN1759

ご購入いただける価格設定は難しいものですね

希少サンプル級鬼ヒゲ LEVI'S 501ZXX MADE IN USA W32

→13800円

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ダブルアールエル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

・RRL (ダブル アール エル、 ポロ ラルフローレン)・LOW STRAIGHT (ロー ストレート)・表示サイズ:31/32 (31インチ)・ウエスト:約41.5cm(片側です。)・股下:約71cm・耳:耳あり・MADE IN USA・状態:見た目で、目立った傷や汚れがないこと から、「目立った汚れなし」としています。 色合いは、濃紺で、写真の4枚目か5枚目ぐらい かと思います(ディスプレイによります)。 全体的に基本的には色落ちは少ないと思います。 使用していましたので、デニム特有の自然な 部分的な若干の色落ちは見られます。 まだまだ使用していただけると考えています。・補足:①測定している値は素人の採寸と、 評価は素人の見た目です。②31インチ、ローストレートは、数があまり 出回っていない?ように思います。③ホームクリーニング後、保管していました。 (在庫を手放そうと考えました。)④フリマとして、現状の情報で判断していただ ければと考えています。⑤まずは、22800円とさせていただきます。 購入していただけるようなお値段設定を 知らないので、いいね!が付くなどの状況で お値下げ見直そうと思います。 お値下げ、いかがでしょうか。 22800→21800→20800→19800→18800 →17800→16800→15800→14800→ ご購入いただける価格設定は難しいものですね →13800円

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ダブルアールエル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【希少】NBA デニムパンツ ジーンズ W36 極太バギー オールスター パッチ【美品】PT TORINO ピーティトリノインディゴブルーデニムREGGAE30ジャパンブルー Calif. バギー BU-L/10oz 日本製リーバイス501xx30インチリーバイス S501XX BigE#501 バレンシア 大戦モデル 革パッチ1937 501XX MADE IN JAPAN -DEADSTOCK- W35EVISU エヴィス ジーンズアットラスト161 草彅剛 EXILEアキラ 山田レン 34インチ