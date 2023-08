大人気 インディゴコットン　スモック　フレンチ　ユーロ　ヴィンテージ　40s シャツ

【~40's】French Vintage Indigo Cotton Smock Biaude

推定40年代、フランスのインディゴコットンスモックになります。

リネンスモックなどは見かけますが、このようなコットンタイプは逆に珍しいです。

また、スモックとなると着丈が長い個体が多めですが、こちらは着丈が短い個体となりますので、大変着やすく合わせやすいです。

スモックですので、大きめのサイズでガバッと着ていただくのがかっこいいかと思います。

生地はコットンで、フェード感が雰囲気のある色落ちの仕方をしているので、ヴィンテージの良さを感じられる1着。

珍しいアイテムとなりますので、お探しの方がいましたら、是非この機会にいかがでしょうか。

以前メルカリで購入したんですが、

自分には合わなかったので、出品することにしました。

【サイズ詳細】

着丈 前74cm

肩幅 51cm

身幅 63cm

裾幅 73cm

袖丈 55cm

【状態】

USED

VINTAGE品になりますので、神経質な方はご購入お控えください。

#フランス #フレンチワーク #フランス軍 #フランスヴィンテージ #フレンチアンティーク #フレンチヴィンテージ #ヴィンテージリネン #インディゴリネン #リネン #インディゴ #french #vintage #antique

#bourgeron #biaude

インディゴリネン

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

