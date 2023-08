MADE IN MEXICO。

サイズ 36 REGULAR。

実寸、

●肩幅46センチ。

●身幅55センチ。

●着丈70センチ。

●袖丈60センチ。

1990年代頃の物かと思います。メキシコ製Dickiesブラウンダック生地のワークジャケットです。ブランケットライナー仕様でショート丈のわりには着丈が長めでサイドにスリットも入っていて良い型です。ジッパーは「IDEAL」のアルミジッパーでUSA製です。ポケットの感じもWranglerのようなデザインで雰囲気の良い一着です。コンディションは薄染み、薄汚れ等あります。肩の辺りにカラーのフェードも見られますが、ワークジャケットはこれくらいの雰囲気の方が好きな方も多いかと思います。気になる方は購入を控えてください。あくまでビンテージ古着ですので、ご理解頂ける方のみ、ご購入よろしくお願いします。

Dickies

ディッキーズ

メキシコ製

ショート丈

ワークジャケット

ブラウンダック

90'sビンテージ古着!メキシコ製 Dickiesブラウンダックワークジャケット

IDEAL

アルミジッパー

ワーク

アメカジ

ヴィンテージ

ビンテージ

古着

90's

90年代

Y2K

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

