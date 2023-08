【SALE】 【80s90s】《ヒットユニオンoldプーマ》ボルドー系ストリート派フーディーＬ パーカー

古着屋#宝さがし

#プロフィール必読❗

定価¥19,800 】GAKKIN 花罰 70着限定 XXL パーカ

★こちらの商品見て頂き誠にありがとうございます。何でも気軽にコメント頂けると幸いです。

古着・珍品・一点物にご理解頂ける方のご購入を、お願い申し上げます。

【管理番号】63:552M0011

【商品状態】: B ☆サイズ: L

N : タグ付き・未使用品

AA : 未使用・未使用に近い

A : 美品・used品

B : 年代相応のused品

C : 傷・汚れ・シミ有り

D : 訳有り・ジャンク・生地取り

【トップス】 【 パンツ 】

身幅 : 57 ウエスト:

肩幅 : ラグラン

ヒップ :

着丈 : 67 もも幅 :

袖丈 : ラグラン

すそ幅 :

総丈 :

股下 :

股上・前 :

股上・後ろ :

★【80s,90s稀少ヴィンテージ】《ヒットユニオンPUMA》ダークパープル系ストリート派ボーダー「パーカー・フーディー」★

●【希少ヒットユニオン製】

メンズLサイズ、フーディー

●オールドスタイル紫がかった紺色にえんじ色マルチボーダー

●ストリート系にスポーツMIXに活躍出来ます。

※状態は年代なりの使用感で、多少の毛羽立ち等々あり、オールドスタイルには、丁度いい雰囲気の味わいです。

カラー...ネイビーパープル

袖丈...長袖

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

タイプ...プルオーバー

ポケット...あり

季節感...春, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド プーマ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド プーマ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

