正規通販 コニカル鋲 ロンドンコーン スタッズ ハードコア ウエストポーチ ツギハギレザー ウエストポーチ

趣味で作った物です。

ロンドンコーン コニカル鋲 スタッズ ツギハギレザー ウエストポーチ ハードコア

時間と手間かけてます！

★jjjjound×PORTER★美品☆ポーチジョウンドポーター



美品★ ポーター タンカー レア生産終了品 特大ウエストバッグ XL

ツギハギレザーの形がいいウエストポーチがベースです。

【未使用品】フェリージ ボーダー柄 ウエストバッグ ボディバッグ

15mmのコニカル鋲(もう売ってない？)で1発で100～150円しました。鋲だけで結構かかってます。

4277.ポーター B’zコラボ ウエストバッグ

鋲の配置、密度に気をつけて作りました。

supreme ポーチ 17aw レオパード

作って満足して使用はしてませんが、時間がたっているので、鋲にくすみが有りますが、ピカピカの鋲よりカッコいいです。

プラダ 三角ロゴ ナイロン ウエストバッグ ボディバッグ 黒



【Supreme】17SS Waist Bag ウエストバッグ/ボディバッグ

気に入っているので出品取り止める可能性あります。

Maison Margiela マルジェラ ミニ クロスボディー バッグ ポーチ



シュプリーム2020ssバッグ

神経質な方は購入控えて下さい。

ポーター タンカー ショルダーバッグ ウエストバッグ

人とかぶるのが嫌な人にオススメです！

PORTER×浦和レッズ ウエストバッグ



サンローラン

このままでも、カスタムしてもカッコいいです！

Supreme Waist Bag Real Tree Camo



TOGA ウエストバッグ

blackmeans

90's 00's NIKE ACG ヒップバッグ ウエストバッグ

シガちゃんポーチ

極美品✨ ミュウミュウ アーカイブ ウエストポーチ スウェード ロゴ ブラウン

ACT x A.F.P

briefing Master pod deep sea ショルダーバック

アンダーカバー

AVIREX ボディバッグ

crust

NEXUSVll × GREGORY

クラストパンツ

【希少品】アークテリクス ビームス 別注 マルチカラー マンティス 2 マカ 2

クラスト

UNDERCOVER 超希少SCAB期民族柄ウエストバッグ&小物入れセット

HARDCORE

7/4まで【未使用品】bagjack 別注レザーヒップバッグ コブラバックル

PUNK

17ss Supreme Waist Bag ウエストバッグ ボディバッグ

CRUST

バリー ショルダーバック

ハードコア

bagjack カモフラ Hip Bag バッグジャック

パンク

【新品】コーチ COACH ウエストバッグ ボディバッグ メンズバッグ メンズ

スウェーデンポーチ

✨極美品✨PORTER HEAT ウエストバッグ ボディバッグ ブラック ライト

瘡蓋

【新品】DSQUARED2 クラッチバッグ

scab

【限定値下】ジャンポール・ゴルチエ ウエストバック

ツギハギ

ロンドンコーン コニカル鋲 スタッズ ツギハギレザー ウエストポーチ ハードコア

パッチワークレザー

★jjjjound×PORTER★美品☆ポーチジョウンドポーター

ツギハギジャン

美品★ ポーター タンカー レア生産終了品 特大ウエストバッグ XL

campri

【未使用品】フェリージ ボーダー柄 ウエストバッグ ボディバッグ

ウエストバッグ

4277.ポーター B’zコラボ ウエストバッグ

ボディバッグ

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

趣味で作った物です。時間と手間かけてます！ツギハギレザーの形がいいウエストポーチがベースです。15mmのコニカル鋲(もう売ってない？)で1発で100～150円しました。鋲だけで結構かかってます。鋲の配置、密度に気をつけて作りました。作って満足して使用はしてませんが、時間がたっているので、鋲にくすみが有りますが、ピカピカの鋲よりカッコいいです。気に入っているので出品取り止める可能性あります。神経質な方は購入控えて下さい。人とかぶるのが嫌な人にオススメです！このままでも、カスタムしてもカッコいいです！blackmeansシガちゃんポーチACT x A.F.PアンダーカバーcrustクラストパンツクラストHARDCORE PUNKCRUSTハードコア パンクスウェーデンポーチ瘡蓋scabツギハギパッチワークレザーツギハギジャンcampriウエストバッグボディバッグ

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

supreme ポーチ 17aw レオパードプラダ 三角ロゴ ナイロン ウエストバッグ ボディバッグ 黒【Supreme】17SS Waist Bag ウエストバッグ/ボディバッグMaison Margiela マルジェラ ミニ クロスボディー バッグ ポーチシュプリーム2020ssバッグ