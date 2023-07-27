正規通販 コニカル鋲 ロンドンコーン スタッズ ハードコア ウエストポーチ ツギハギレザー ウエストポーチ

趣味で作った物です。
ロンドンコーン コニカル鋲 スタッズ ツギハギレザー ウエストポーチ ハードコア
時間と手間かけてます！
★jjjjound×PORTER★美品☆ポーチジョウンドポーター
美品★ ポーター タンカー レア生産終了品 特大ウエストバッグ XL
ツギハギレザーの形がいいウエストポーチがベースです。
【未使用品】フェリージ ボーダー柄 ウエストバッグ ボディバッグ
15mmのコニカル鋲(もう売ってない？)で1発で100～150円しました。鋲だけで結構かかってます。
4277.ポーター B’zコラボ ウエストバッグ
鋲の配置、密度に気をつけて作りました。
supreme ポーチ 17aw レオパード
作って満足して使用はしてませんが、時間がたっているので、鋲にくすみが有りますが、ピカピカの鋲よりカッコいいです。
プラダ 三角ロゴ ナイロン ウエストバッグ ボディバッグ 黒
【Supreme】17SS Waist Bag ウエストバッグ/ボディバッグ
気に入っているので出品取り止める可能性あります。
Maison Margiela マルジェラ ミニ クロスボディー バッグ ポーチ
シュプリーム2020ssバッグ
神経質な方は購入控えて下さい。
ポーター タンカー ショルダーバッグ ウエストバッグ
人とかぶるのが嫌な人にオススメです！
PORTER×浦和レッズ ウエストバッグ
サンローラン
このままでも、カスタムしてもカッコいいです！
Supreme Waist Bag Real Tree Camo
TOGA ウエストバッグ
blackmeans
90's 00's NIKE ACG ヒップバッグ ウエストバッグ
シガちゃんポーチ
極美品✨ ミュウミュウ アーカイブ ウエストポーチ スウェード ロゴ ブラウン
ACT x A.F.P
briefing Master pod deep sea ショルダーバック
アンダーカバー
AVIREX ボディバッグ
crust
NEXUSVll × GREGORY
クラストパンツ
【希少品】アークテリクス ビームス 別注 マルチカラー マンティス 2 マカ 2
クラスト
UNDERCOVER 超希少SCAB期民族柄ウエストバッグ&小物入れセット
HARDCORE
7/4まで【未使用品】bagjack 別注レザーヒップバッグ コブラバックル
PUNK
17ss Supreme Waist Bag ウエストバッグ ボディバッグ
CRUST
バリー ショルダーバック
ハードコア
bagjack カモフラ Hip Bag バッグジャック
パンク
【新品】コーチ COACH ウエストバッグ ボディバッグ メンズバッグ メンズ
スウェーデンポーチ
✨極美品✨PORTER HEAT ウエストバッグ ボディバッグ ブラック ライト
瘡蓋
【新品】DSQUARED2 クラッチバッグ
scab
【限定値下】ジャンポール・ゴルチエ ウエストバック
ツギハギ
ロンドンコーン コニカル鋲 スタッズ ツギハギレザー ウエストポーチ ハードコア
パッチワークレザー
★jjjjound×PORTER★美品☆ポーチジョウンドポーター
ツギハギジャン
美品★ ポーター タンカー レア生産終了品 特大ウエストバッグ XL
campri
【未使用品】フェリージ ボーダー柄 ウエストバッグ ボディバッグ
ウエストバッグ
4277.ポーター B’zコラボ ウエストバッグ
ボディバッグ
supreme ポーチ 17aw レオパード
プラダ 三角ロゴ ナイロン ウエストバッグ ボディバッグ 黒
【Supreme】17SS Waist Bag ウエストバッグ/ボディバッグ
Maison Margiela マルジェラ ミニ クロスボディー バッグ ポーチ
シュプリーム2020ssバッグ
趣味で作った物です。時間と手間かけてます！ツギハギレザーの形がいいウエストポーチがベースです。15mmのコニカル鋲(もう売ってない？)で1発で100～150円しました。鋲だけで結構かかってます。鋲の配置、密度に気をつけて作りました。作って満足して使用はしてませんが、時間がたっているので、鋲にくすみが有りますが、ピカピカの鋲よりカッコいいです。気に入っているので出品取り止める可能性あります。神経質な方は購入控えて下さい。人とかぶるのが嫌な人にオススメです！このままでも、カスタムしてもカッコいいです！blackmeansシガちゃんポーチACT x A.F.PアンダーカバーcrustクラストパンツクラストHARDCORE PUNKCRUSTハードコア パンクスウェーデンポーチ瘡蓋scabツギハギパッチワークレザーツギハギジャンcampriウエストバッグボディバッグ