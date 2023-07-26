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卸し売り購入 シャネル プルミエール ゴールド 腕時計(アナログ)

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約35年前に購入し、使用せず保管していました。金属部分に腐食が見えますが、使用するには問題ありません。
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サイズはLになります。2023年5月に電池交換しました。中古品であることをご理解の上、ご購入ください。

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50分钟前

卸し売り購入 シャネル プルミエール ゴールド 腕時計(アナログ)

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