MOUNTAIN RESEARCH マウンテンリサーチ ソローフィギア

目立った傷、汚れ、日焼けあとなどはございませんが、素人保管で中古品になりますので神経質な方はご遠慮下さい。

箱、付属品無し

Mountain Research x MEDICOM TOY

歩くヘンリーD.ソローの(文字通り"Walking"あるいは"WLKRS")ソフビ・フィギュアの第二弾はオレンジ。製作はメディコムトイ。オレンジは主宰者小林のアイデンティティカラーであると同時にマウンテンリサーチ永遠の御用達カラーです。

Details : "Walking" Henry D. Thoreau "sofubi" figure by MEDICOM TOY for Mountain Research

材質:PVC

Size:横幅/W:17cm*奥行き/D:17cm*高さ/H:41cm

素材···PVC

マウンテンリサーチ

メディコムトイ

商品の情報 ブランド マウンテンリサーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

