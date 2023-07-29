高価値セリー 単眼刀 Vixen H4×12 ver. 三日月宗近 刀剣乱舞-ONLINE- その他

Vixenと刀剣乱舞がコラボした単眼鏡です。

Vixen 単眼刀 H4×12 刀剣乱舞-ONLINE- 三日月宗近 ver.

三日月宗近ver.

アルファ6400 a6400 アルファ6400 バッテリー アダプター レンズ



iri 大型B2ポスター KYNE

展覧会に4.5回程持って行き実際に使用しましたが、使用後はお手入れをし、暗所にて大切に保管していました。

【大特価】340色の色鉛筆 新品未使用 色えんぴつ

レンズやボディやケースに傷や汚れはありません。使用に関しても問題ありません。

クマザキエイム家庭用陶芸窯「陶職人」



ブライトシュベルツBreitschwerdt 大型紐付きコマ

・実際に使用したことのあるUSED品になります

Vixen 単眼刀 H4×12 刀剣乱舞-ONLINE- 三日月宗近 ver.

・単眼鏡、ケース、ストラップのみの出品です

アルファ6400 a6400 アルファ6400 バッテリー アダプター レンズ

(外箱、説明書、その他はありません)

iri 大型B2ポスター KYNE

・即購入可。写真にて状態ご確認の上ご検討下さい。

【大特価】340色の色鉛筆 新品未使用 色えんぴつ



クマザキエイム家庭用陶芸窯「陶職人」

【スペック】

ブライトシュベルツBreitschwerdt 大型紐付きコマ

倍率

Vixen 単眼刀 H4×12 刀剣乱舞-ONLINE- 三日月宗近 ver.

4倍

アルファ6400 a6400 アルファ6400 バッテリー アダプター レンズ

対物レンズ有効径

iri 大型B2ポスター KYNE

12mm

【大特価】340色の色鉛筆 新品未使用 色えんぴつ

プリズム材質

クマザキエイム家庭用陶芸窯「陶職人」

BK7

ブライトシュベルツBreitschwerdt 大型紐付きコマ

実視界

Vixen 単眼刀 H4×12 刀剣乱舞-ONLINE- 三日月宗近 ver.

11.5°

アルファ6400 a6400 アルファ6400 バッテリー アダプター レンズ

見掛視界

iri 大型B2ポスター KYNE

46.0°

【大特価】340色の色鉛筆 新品未使用 色えんぴつ

1000m先視界

クマザキエイム家庭用陶芸窯「陶職人」

201m

ブライトシュベルツBreitschwerdt 大型紐付きコマ

ひとみ径

Vixen 単眼刀 H4×12 刀剣乱舞-ONLINE- 三日月宗近 ver.

3.0mm

アルファ6400 a6400 アルファ6400 バッテリー アダプター レンズ

明るさ

iri 大型B2ポスター KYNE

9

【大特価】340色の色鉛筆 新品未使用 色えんぴつ

アイレリーフ

クマザキエイム家庭用陶芸窯「陶職人」

15.0mm

ブライトシュベルツBreitschwerdt 大型紐付きコマ

至近距離

Vixen 単眼刀 H4×12 刀剣乱舞-ONLINE- 三日月宗近 ver.

約20.0cm

アルファ6400 a6400 アルファ6400 バッテリー アダプター レンズ

サイズ（高さ×幅×厚さ）

iri 大型B2ポスター KYNE

5.8×3.1×3.3cm

【大特価】340色の色鉛筆 新品未使用 色えんぴつ

重さ

クマザキエイム家庭用陶芸窯「陶職人」

49g

ブライトシュベルツBreitschwerdt 大型紐付きコマ

その他

Vixen 単眼刀 H4×12 刀剣乱舞-ONLINE- 三日月宗近 ver.

ルーペスタンド併用可（ミクロ倍率 12倍）

アルファ6400 a6400 アルファ6400 バッテリー アダプター レンズ



iri 大型B2ポスター KYNE

#刀剣乱舞

【大特価】340色の色鉛筆 新品未使用 色えんぴつ

#とうらぶ

クマザキエイム家庭用陶芸窯「陶職人」

#三日月宗近

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Vixenと刀剣乱舞がコラボした単眼鏡です。 三日月宗近ver.展覧会に4.5回程持って行き実際に使用しましたが、使用後はお手入れをし、暗所にて大切に保管していました。レンズやボディやケースに傷や汚れはありません。使用に関しても問題ありません。・実際に使用したことのあるUSED品になります・単眼鏡、ケース、ストラップのみの出品です(外箱、説明書、その他はありません)・即購入可。写真にて状態ご確認の上ご検討下さい。【スペック】倍率4倍対物レンズ有効径12mmプリズム材質BK7実視界11.5°見掛視界46.0°1000m先視界201mひとみ径3.0mm明るさ9アイレリーフ15.0mm至近距離約20.0cmサイズ（高さ×幅×厚さ）5.8×3.1×3.3cm重さ49gその他ルーペスタンド併用可（ミクロ倍率 12倍）#刀剣乱舞#とうらぶ#三日月宗近

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ブライトシュベルツBreitschwerdt 大型紐付きコマVixen 単眼刀 H4×12 刀剣乱舞-ONLINE- 三日月宗近 ver.アルファ6400 a6400 アルファ6400 バッテリー アダプター レンズiri 大型B2ポスター KYNE