高価値セリー 単眼刀 Vixen H4×12 ver. 三日月宗近 刀剣乱舞-ONLINE- その他

Vixenと刀剣乱舞がコラボした単眼鏡です。
Vixen 単眼刀 H4×12 刀剣乱舞-ONLINE- 三日月宗近 ver.
三日月宗近ver.
アルファ6400 a6400 アルファ6400 バッテリー アダプター レンズ
iri 大型B2ポスター KYNE
展覧会に4.5回程持って行き実際に使用しましたが、使用後はお手入れをし、暗所にて大切に保管していました。
【大特価】340色の色鉛筆 新品未使用 色えんぴつ
レンズやボディやケースに傷や汚れはありません。使用に関しても問題ありません。
クマザキエイム家庭用陶芸窯「陶職人」
ブライトシュベルツBreitschwerdt 大型紐付きコマ
・実際に使用したことのあるUSED品になります
Vixen 単眼刀 H4×12 刀剣乱舞-ONLINE- 三日月宗近 ver.
・単眼鏡、ケース、ストラップのみの出品です
アルファ6400 a6400 アルファ6400 バッテリー アダプター レンズ
(外箱、説明書、その他はありません)
iri 大型B2ポスター KYNE
・即購入可。写真にて状態ご確認の上ご検討下さい。
【大特価】340色の色鉛筆 新品未使用 色えんぴつ
クマザキエイム家庭用陶芸窯「陶職人」
【スペック】
ブライトシュベルツBreitschwerdt 大型紐付きコマ
倍率
Vixen 単眼刀 H4×12 刀剣乱舞-ONLINE- 三日月宗近 ver.
4倍
アルファ6400 a6400 アルファ6400 バッテリー アダプター レンズ
対物レンズ有効径
iri 大型B2ポスター KYNE
12mm
【大特価】340色の色鉛筆 新品未使用 色えんぴつ
プリズム材質
クマザキエイム家庭用陶芸窯「陶職人」
BK7
ブライトシュベルツBreitschwerdt 大型紐付きコマ
実視界
Vixen 単眼刀 H4×12 刀剣乱舞-ONLINE- 三日月宗近 ver.
11.5°
アルファ6400 a6400 アルファ6400 バッテリー アダプター レンズ
見掛視界
iri 大型B2ポスター KYNE
46.0°
【大特価】340色の色鉛筆 新品未使用 色えんぴつ
1000m先視界
クマザキエイム家庭用陶芸窯「陶職人」
201m
ブライトシュベルツBreitschwerdt 大型紐付きコマ
ひとみ径
Vixen 単眼刀 H4×12 刀剣乱舞-ONLINE- 三日月宗近 ver.
3.0mm
アルファ6400 a6400 アルファ6400 バッテリー アダプター レンズ
明るさ
iri 大型B2ポスター KYNE
9
【大特価】340色の色鉛筆 新品未使用 色えんぴつ
アイレリーフ
クマザキエイム家庭用陶芸窯「陶職人」
15.0mm
ブライトシュベルツBreitschwerdt 大型紐付きコマ
至近距離
Vixen 単眼刀 H4×12 刀剣乱舞-ONLINE- 三日月宗近 ver.
約20.0cm
アルファ6400 a6400 アルファ6400 バッテリー アダプター レンズ
サイズ（高さ×幅×厚さ）
iri 大型B2ポスター KYNE
5.8×3.1×3.3cm
【大特価】340色の色鉛筆 新品未使用 色えんぴつ
重さ
クマザキエイム家庭用陶芸窯「陶職人」
49g
ブライトシュベルツBreitschwerdt 大型紐付きコマ
その他
Vixen 単眼刀 H4×12 刀剣乱舞-ONLINE- 三日月宗近 ver.
ルーペスタンド併用可（ミクロ倍率 12倍）
アルファ6400 a6400 アルファ6400 バッテリー アダプター レンズ
iri 大型B2ポスター KYNE
#刀剣乱舞
【大特価】340色の色鉛筆 新品未使用 色えんぴつ
#とうらぶ
クマザキエイム家庭用陶芸窯「陶職人」
#三日月宗近
ブライトシュベルツBreitschwerdt 大型紐付きコマ
Vixen 単眼刀 H4×12 刀剣乱舞-ONLINE- 三日月宗近 ver.
アルファ6400 a6400 アルファ6400 バッテリー アダプター レンズ
iri 大型B2ポスター KYNE
Vixenと刀剣乱舞がコラボした単眼鏡です。 三日月宗近ver.展覧会に4.5回程持って行き実際に使用しましたが、使用後はお手入れをし、暗所にて大切に保管していました。レンズやボディやケースに傷や汚れはありません。使用に関しても問題ありません。・実際に使用したことのあるUSED品になります・単眼鏡、ケース、ストラップのみの出品です(外箱、説明書、その他はありません)・即購入可。写真にて状態ご確認の上ご検討下さい。【スペック】倍率4倍対物レンズ有効径12mmプリズム材質BK7実視界11.5°見掛視界46.0°1000m先視界201mひとみ径3.0mm明るさ9アイレリーフ15.0mm至近距離約20.0cmサイズ（高さ×幅×厚さ）5.8×3.1×3.3cm重さ49gその他ルーペスタンド併用可（ミクロ倍率 12倍）#刀剣乱舞#とうらぶ#三日月宗近