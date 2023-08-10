人気定番 【新品】SEESEE SUPER BIG ROUND LS BOADER TEE シャツ

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素材はコットン100％で30SのMVS（毛羽の少ない糸）を使用し引き揃えて編む事でハリ感を持たせた、しっかりとした厚手の天竺です。
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(L)着丈約79.5cm / 身幅約80cm / 袖丈約57cm
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商品の情報
|商品のサイズ
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|シーシー
|商品の状態
|新品、未使用
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カラー:navy素材：COTTON 100%素材はコットン100％で30SのMVS（毛羽の少ない糸）を使用し引き揃えて編む事でハリ感を持たせた、しっかりとした厚手の天竺です。発売後即完のゴールデンサイズになります。SIZE：(L)着丈約79.5cm / 身幅約80cm / 袖丈約57cm即購入の方優先させて頂きますので宜しくお願い致します。seeseestripes for creative s.f.cweekendyes good marketapple butter storecreative drug storeラルフローレンダブルアールエルRRLロンハーマンテンボックススタンダードカリフォルニアCAL O LINEピルグリムサーフサプライグラミチパタゴニアTHE NORTH FACE1ldkannexワンエルディーケーアネックスlimted comoliコモリauraleeオーラリーciotaシオタunusedアンユーズドGraphpaperグラフペーパーherillヘリルsszah.hAH.HcomesandgoesCOMESANDGOESdigawelDIGAWEL1LDKSELECT so nakameguroennoy エンノイ700fill スタイリスト私物700filltenbox10匣在原みゆ紀シャカシャカ
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