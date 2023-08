■NIKE WMNS ナイキウィメンズ

■Dunk Low "Pink Oxford"

■ダンク ロー "ピンクオックスフォード"

■25.0cm ※ウィメンズモデル規格

■専用箱 あり(破れ)

■出品日 2022/12/09

箱が破れているのですが、未使用品です。

写真の追加希望や、ご質問はお気軽にどうぞ。

お値下げ対応していますので、何か条件をつけていただけるとこちらも気持ちよくお値下げできます。

・セット購入→めっちゃ値下げする

・即購入→少しお値下げ

・フォローしてくれる→少しお値下げ

・どこから商品見つけたか教えてくれる→値下げがんばる

その他、こちらにとってありがたいご提案は積極的に受けさせていただきます!

●直接受取→送料カット(京都市内限定)

●リピート割引 などなど。

他の商品は、

#にせんにじゅうねん商品一覧

からご覧ください。

ノースフェイス マウンテンパーカー、フリース

ナイキ スニーカー、Tシャツ、ナイロンジャケットなど

エアフォース1、エアジョーダン、ダンク、その他エアマックス多数あります。

その他 新品スニーカー、adidas、DIADORA、Reebokなど。

その他なんでも

お気軽にお問い合わせください。

以下のタグから商品見つけやすくしてます

#にせんにじゅうねん25cm前後

#にせんにじゅうねんダンク

#箱あり中古品

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

