山羊革が使われているスエード生地のレザーシャツです!

レザージャケットといえば秋冬ですが、裏地はメッシュ素材のため暖かい季節でもお使いいただけます♪

【デザイン・カラー】

メンズ 本革 ボタン ブラック スウェード

【ブランド】

wonderland/ワンダーランド

【素材】

やぎ革(ゴートレザー)

【サイズ】

フリーサイズ

実際はメンズのL〜XL位

(ダボっと着用できるビッグサイズです)

↓実寸(平置き) 単位cm

着丈:82

身幅:65

肩幅:57

袖丈:61

【状態】

『 A 』

特に傷や汚れはなく、使用感も見られない綺麗な状態です。

『 S 』:傷や汚れなし(新品未使用品)

『 A 』:気になる傷や汚れなし&使用感なし

『 B 』:気になる傷や汚れなし&多少の使用感あり

『 C 』:多少の傷や汚れあり &使用感あり

『 D 』:目立つ傷や汚れあり &かなり使用感あり

↓他にもブランド物など多数販売しています!

#セレクトショップ虎丸_メンズ服

即購入大歓迎、早い者勝ちです♪

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ワンダーランド 商品の状態 未使用に近い

