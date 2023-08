お買い得モデル Acka 新品 flare tops ami sleeve シャツ/ブラウス(七分/長袖)

新品タグ付き

Veritecoeur プルオーバーシャツ ブラウス



新品未使用透け感のブラウス

購入しましたが着用する機会が無いため出勤します。

■商品説明

〈Acka original item 〉

今回トレンドのメッシュアイテム。

少し長めのフレア袖と

花柄デザインの切り替えにこだわった

ディテールが目を惹くデザイン。

ほかにないAckaらしい、

シンプルで美しさと個性が合わせ持つ

オリジナルアイテムの完成です✨

■point

細かい花柄のデザインが

繊細でお洒落な1着。

裾がフレアデザインになっているので、

インでもアウトでも

お楽しみいただけます。

■coordinate

インナーを変えたり、

ニットとレイヤードしても楽しめる

着まわせるアイテムです。

■着用詳細

透け感あり[キャミソール部分は透け感なし]

伸縮性ややあり

裏地 あり[キャミソール付き]

光沢感なし

生地の厚さ普通

ポケット なし

■アイテム詳細

着用サイズ フリーサイズ

着用カラー アイボリー

デザイン original

表地 コットン100%

別地 ポリエステ50%

洗濯方法 手洗い/ クリーニング

■サイズ詳細

着丈 60cm

(伸びる素材なので多少前後致します)

バスト 116cm

肩幅 62cm

袖丈 64cm

袖巾 28.4cm

・デリケートな素材を使用しております。

アクセサリーなどのひっかけにご注意ください。

・濃色の製品は、汗や雨などで濡れた時強い摩擦により他のものに色移りする危険がありますのでご注意下さい。

・クリーニングの際はネットを使用してください。

・タンブラー乾燥(乾燥機の使用)はしないでください。

・生地の特性上、伸び縮み致します。ご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

新品タグ付き 購入しましたが着用する機会が無いため出勤します。■商品説明〈Acka original item 〉今回トレンドのメッシュアイテム。少し長めのフレア袖と花柄デザインの切り替えにこだわったディテールが目を惹くデザイン。ほかにないAckaらしい、シンプルで美しさと個性が合わせ持つオリジナルアイテムの完成です✨■point細かい花柄のデザインが繊細でお洒落な1着。裾がフレアデザインになっているので、インでもアウトでもお楽しみいただけます。■coordinate インナーを変えたり、ニットとレイヤードしても楽しめる着まわせるアイテムです。■着用詳細透け感あり[キャミソール部分は透け感なし]伸縮性ややあり裏地 あり[キャミソール付き]光沢感なし生地の厚さ普通ポケット なし■アイテム詳細 着用サイズ フリーサイズ着用カラー アイボリーデザイン original 表地 コットン100%別地 ポリエステ50%洗濯方法 手洗い/ クリーニング■サイズ詳細着丈 60cm(伸びる素材なので多少前後致します)バスト 116cm肩幅 62cm袖丈 64cm袖巾 28.4cm・デリケートな素材を使用しております。 アクセサリーなどのひっかけにご注意ください。・濃色の製品は、汗や雨などで濡れた時強い摩擦により他のものに色移りする危険がありますのでご注意下さい。・クリーニングの際はネットを使用してください。・タンブラー乾燥(乾燥機の使用)はしないでください。・生地の特性上、伸び縮み致します。ご了承ください。

