【2022福袋】 ハーレー 80s 30s 40s 50s ヴィンテージ ビンテージ デニム Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

フェード感が素晴らしい1980s HANES BODYのHARLEY DAVIDOSONです。

ハーレーウイングがフロントに入っていてプリントのカスレ具合もかなりカッコ良くヴィンテージらしい雰囲気な一枚だと思います。

バックに入っているハーレーの車体からも80年代が伺えますね。

袖口&裾口ともにシングルステッチです。

他に気になる事がありましたら気軽にご質問下さい。

【AGE】1980s

【BRAND】 HANES

【CONDITION】USED CONDITION (全体的なフェード&毛羽立ち、左肩2mm小穴)

【SIZE】 L 42-44 (実寸 バスト104、着丈63、袖丈20、肩幅50)

注意:状態につきましては出品前によく確認をしておりますが、 素人の出品のため小さな汚れやキズなどの見落としがあるかもしれません その点をご理解いただける方のご入札をお願い致します。

ハーレーダヴィッドソン ハーレー チャンピオン ブラック バータグ MC 60s 70s 30s 40s ヴィンテージ バイカー バイク 50s 大戦 デニム ヘルズエンジェルス champion

ロードランナー バイカー ベスト MC 90s 50s 60s 30s 40s 大戦 ww2 デニム リーバイス チンスト ヴィンテージ ヘルズ 藤原 バイク

モンゴメリーワード JCペニー

BIGMAC ペイデイ 60s 70s BIGE ビッグE リーバイス LEVIS デニム ヴィンテージ ベルベルジン 大戦 505 70505 557 506 507 501

30s 20s オーバーオール 40s 50s 大戦 デニム リーバイス チンスト チェンジ ベルベルジン ヴィンテージ ワーク 1930 1940 1950 カバーオール ワークウェア マイフリーダム ww2

ハトメ 30s BECK SCHOTT BUCO A2 レザー ライダース 40s 50s 大戦 デニム ヴィンテージ 革ジャン 藤原

DURABLE デュラブル マーロンブランド カバーオール

20s 30s ショット UK モールスキン ミリタリー ヘリンボーン

ハンティング ハンティングジャケット llビーン

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 傷や汚れあり

