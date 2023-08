ご覧頂きありがとうございます。即購入OKです。

SOLO2 WIRELESS ROSEGOLD

ご不明な点がございましたら、お気軽にコメント下さいね。

★購入前に必ず本文を読んで下さい★

★プロフィールの確認もお願いします★

☆他にも音響機器を出品しております☆

#ぱんだろん音響機器

☆是非ご覧下さい☆

■商品

Beats by Dr. Dre

ビーツバイドクタードレ

beats solo2 ビーツ ソロ

ブラック レッド Black RED

■商品説明

有線のモデルです。

極めて状態の良いものとなっております。

お早めにご検討下さい☆

■動作

☆動作確認済☆

10分程、試聴しました。

音質大丈夫です。

beats独特の重低音バッチリ感じました。

ノイズや左右のバランスも問題なしです。

■状態

こちらの商品は中古品になりますが、使用頻度は極めて少ないものと考えられます。

目立った傷や汚れはなく、非常に状態の良いものとなっております。

必ず写真でご確認下さい。

長期保管により、外箱等に多少の使用感はありますので、新品同様をお求めの方や神経質な方のご購入はお控え下さい。

■付属品

1枚目の写真に掲載されているものが全てです。

※ヘッドホンをのせている白い直方体のクッションはつきません。

☆他にも音響機器を出品しております☆

#ぱんだろん音響機器

☆是非ご覧下さい☆

イヤホン イヤフォン 赤 黒

商品の情報 ブランド ビーツバイドクタードレ 商品の状態 未使用に近い

