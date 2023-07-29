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【ラッピング不可】 Wish upon a star ダイヤモンド 0.303ct 0.35 リング リング

商品の説明

フェスタリアの人気作、Wish upon a starのダイヤモンドリング。
5/7までさらに値下げ! Pt900 サファイアリング 保証書付
華やかで優美なデザインに、上質なダイヤモンドが丁寧に配されています。
プラチナ ヒスイ ダイヤモンド リング No.20677
中に2つの星が浮かぶwish upon a starカットのダイヤモンドは1石で0.303ct、白く美しい輝きを放ちます。
美品24 k純金女性百搭桃の花腕輪 999 g

プラチナ リング　Pt900
刻印　Pt900 ブランド刻印 0.303 0.35
アガット K10 アンバー 琥珀 リング 11号
素材　プラチナ ダイヤモンド0.303ct（中石）　 計0.35ct（メレー）
ルイヴィトン　リング　バーグ ラブレターズ　モノグラムフラワー　aq7896
サイズ　14号
最終価格　立て爪ダイヤモンドリング　国産
モチーフ　縦1.36cm横1.38cm程
天然ヒスイのリング【0.093ct】【K18】
重量　約10.0g
（笠原真寿美）k18 WG Ruby リボンデザインリング（保証カード・箱付）
付属品　なし
凄い煌めくダイヤリング　新品仕上げ済み
新品仕上げ済みでとても綺麗な状態です。
【本真珠/ダイヤモンド】リング　11.8mm 10号　pt900　グレー
ウィッシュアポンアスター フェスタリアビジュソフィア
Jean Paul GAULTIER シルバーリング(9号)

8uede FRACTAL RING - SILVER
他にも国内ブランドジュエリーを出品しています。
ティファニー　ノーツナローニューヨークリング　8号　k18　ゴールド 指輪　美品
よろしければ下のタグをクリックしてご覧下さい。
ten trunk ring ゴールド

メーカー刻印 Pt900 ダイヤモンド 1.16ct リング ハーフエタニティ
国内ブランドジュエリー②(アベリ・ヴァンドーム・スタージュエリーetc)
今月末まで出品　Spinelli Kilcollin スピネリキルコリン
˗ˏˋ #mare_JBJewelry2 ˎˊ˗
スタージュエリー K18 オパールリング 9号

CHANEL シャネル　K18.25.6g‼️ 希少・格安✨　ルビー&トパーズ
ダイヤモンドジュエリー
カルティエ 18K WG ヒンドゥ ダイヤ リング #53 指輪
˗ˏˋ #mare_DiamondJewelry ˎˊ˗

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商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

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フェスタリアの人気作、Wish upon a starのダイヤモンドリング。 華やかで優美なデザインに、上質なダイヤモンドが丁寧に配されています。中に2つの星が浮かぶwish upon a starカットのダイヤモンドは1石で0.303ct、白く美しい輝きを放ちます。刻印　Pt900 ブランド刻印 0.303 0.35素材　プラチナ ダイヤモンド0.303ct（中石）　 計0.35ct（メレー）サイズ　14号モチーフ　縦1.36cm横1.38cm程重量　約10.0g付属品　なし新品仕上げ済みでとても綺麗な状態です。 ウィッシュアポンアスター フェスタリアビジュソフィア他にも国内ブランドジュエリーを出品しています。よろしければ下のタグをクリックしてご覧下さい。国内ブランドジュエリー②(アベリ・ヴァンドーム・スタージュエリーetc)˗ˏˋ #mare_JBJewelry2 ˎˊ˗ダイヤモンドジュエリー ˗ˏˋ #mare_DiamondJewelry ˎˊ˗

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商品の状態目立った傷や汚れなし

【ラッピング不可】 Wish upon a star ダイヤモンド 0.303ct 0.35 リング リング

58分钟前

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