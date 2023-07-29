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フェスタリアの人気作、Wish upon a starのダイヤモンドリング。
5/7までさらに値下げ! Pt900 サファイアリング 保証書付
華やかで優美なデザインに、上質なダイヤモンドが丁寧に配されています。
プラチナ ヒスイ ダイヤモンド リング No.20677
中に2つの星が浮かぶwish upon a starカットのダイヤモンドは1石で0.303ct、白く美しい輝きを放ちます。
美品24 k純金女性百搭桃の花腕輪 999 g
プラチナ リング Pt900
刻印 Pt900 ブランド刻印 0.303 0.35
アガット K10 アンバー 琥珀 リング 11号
素材 プラチナ ダイヤモンド0.303ct（中石） 計0.35ct（メレー）
ルイヴィトン リング バーグ ラブレターズ モノグラムフラワー aq7896
サイズ 14号
最終価格 立て爪ダイヤモンドリング 国産
モチーフ 縦1.36cm横1.38cm程
天然ヒスイのリング【0.093ct】【K18】
重量 約10.0g
（笠原真寿美）k18 WG Ruby リボンデザインリング（保証カード・箱付）
付属品 なし
凄い煌めくダイヤリング 新品仕上げ済み
新品仕上げ済みでとても綺麗な状態です。
【本真珠/ダイヤモンド】リング 11.8mm 10号 pt900 グレー
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他にも国内ブランドジュエリーを出品しています。
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よろしければ下のタグをクリックしてご覧下さい。
ten trunk ring ゴールド
メーカー刻印 Pt900 ダイヤモンド 1.16ct リング ハーフエタニティ
国内ブランドジュエリー②(アベリ・ヴァンドーム・スタージュエリーetc)
今月末まで出品 Spinelli Kilcollin スピネリキルコリン
˗ˏˋ #mare_JBJewelry2 ˎˊ˗
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フェスタリアの人気作、Wish upon a starのダイヤモンドリング。 華やかで優美なデザインに、上質なダイヤモンドが丁寧に配されています。中に2つの星が浮かぶwish upon a starカットのダイヤモンドは1石で0.303ct、白く美しい輝きを放ちます。刻印 Pt900 ブランド刻印 0.303 0.35素材 プラチナ ダイヤモンド0.303ct（中石） 計0.35ct（メレー）サイズ 14号モチーフ 縦1.36cm横1.38cm程重量 約10.0g付属品 なし新品仕上げ済みでとても綺麗な状態です。 ウィッシュアポンアスター フェスタリアビジュソフィア他にも国内ブランドジュエリーを出品しています。よろしければ下のタグをクリックしてご覧下さい。国内ブランドジュエリー②(アベリ・ヴァンドーム・スタージュエリーetc)˗ˏˋ #mare_JBJewelry2 ˎˊ˗ダイヤモンドジュエリー ˗ˏˋ #mare_DiamondJewelry ˎˊ˗
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目立った傷や汚れなし
【ラッピング不可】 Wish upon a star ダイヤモンド 0.303ct 0.35 リング リング
375
58分钟前
【ラッピング不可】 Wish upon a star ダイヤモンド 0.303ct 0.35 リング リング
¥
229,000
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(税込) 送料込み
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リング
Wish upon a star ダイヤモンド 0.303ct 0.35 リング
商品の状態
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東京都
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出品者
f2234113
1777
本人確認済
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【ラッピング不可】 Wish upon a star ダイヤモンド 0.303ct 0.35 リング リング
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