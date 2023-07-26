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超ポイントアップ祭 アンティーク ヴィンテージ フランス 花柄 手刺繍 オープンカラー 長袖 ワンピ ロングワンピース

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タグ付新品✿グレースコンチネンタル フラワー刺繍 セットアップ 花 36

O ZARA ザラ BASICベーシック 花柄 カットワークワンピース シアー

SNIDEL スナイデル ウエストリブシャツワンピース
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IENA コットンボイルピンタックシャツワンピース　新品未使用
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Gunne Sax ヴィンテージ ホワイト レース マキシドレス 長袖　古着

新品未使用品　INDIVI クルーネックプリーツフレアロングワンピース

人気作家さんitoさんのyockaワンピ
お手数ですが、割引きの適用は購入前にコメント欄よりお伝えくださいませ。
FRAY I.D フレイアイディー　ワンピース

【R'IAM】ViNTAGEテンジクアメスリワンピース

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美品♡ロンハーマン　ロングワンピース　花柄　Aライン　リゾート　ボタニカル　緑

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POLO RALPH LAUREN リブ プリーツ 切替えワンピース 大人綺麗め

ビブデザインシャツワンピース【ウォッシャブル/マシーンウォッシャブル】

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《カラー》
★美品★ キャミワンピース　バプリックトウキョウ

スナイデル Sustaina クロシェニットワンピース

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RUIRUE BOUTIQUE マーメイドワンピース
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GINZAマギー ワンピース

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FETICO/フェティコ/THE TOKYO/別注
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今季購入セット☆ドゥーズィエムクラス、トゥモローランド、ルシェルブルー、イエナ

Kim.sワンピース

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生地は薄手で張りがあり、さらりとした肌触りです。
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画像9枚目の通り、襟元に小さな汚れの箇所があります。
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大きく目立つような汚れやダメージなどはありません。
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ユーズド品のため、画像や説明に無いわずかなものはご了承くださいませ。
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実寸は素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。
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画像の色合いはご使用の機器によって若干違いが出る場合がございます。
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スナイデル フロントデザインナロージャンスカ snidel ワンピース
汚れやダメージなどの状態は感じ方に個人差がありますのでしっかりと画像をご確認ください。
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トラブルを避けるため、神経質な方や古着慣れしていない方の購入はご遠慮ください。

ホームスパン homspun リネンバイオVネックワンピース　￼ブラック

商品の情報

商品のサイズM
ブランドヴィンテージ
商品の状態目立った傷や汚れなし

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断捨離girl(プロフ確認願います)様おまとめE0553 E0562 E0530
⚫︎フォロー割引き☆¥10000以上→¥400引き☆¥5000以上→¥200引き☆¥5000未満→¥100引き⚫︎まとめ買い割引き☆2点→¥200引き☆3点→¥300引き☆4点→¥400引き...お手数ですが、割引きの適用は購入前にコメント欄よりお伝えくださいませ。#WhiteVintageその他のワンピースはこちら #WhiteVintageその他のアイテムはこちら ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊《カラー》ホワイト(白)《サイズ》M～L相当《平置き実寸》着丈:112cm 肩幅:41cm 身幅:52cm裾幅:75cm袖丈:52cm袖幅:19cm《素材》おそらくコットン《備考》生地は薄手で張りがあり、さらりとした肌触りです。画像9枚目の通り、襟元に小さな汚れの箇所があります。着用時には隠れるので見えません。大きく目立つような汚れやダメージなどはありません。ユーズド品のため、画像や説明に無いわずかなものはご了承くださいませ。DSL-17《注意事項》実寸は素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。画像の色合いはご使用の機器によって若干違いが出る場合がございます。汚れやダメージなどの状態は感じ方に個人差がありますのでしっかりと画像をご確認ください。トラブルを避けるため、神経質な方や古着慣れしていない方の購入はご遠慮ください。

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超ポイントアップ祭 アンティーク ヴィンテージ フランス 花柄 手刺繍 オープンカラー 長袖 ワンピ ロングワンピース

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超ポイントアップ祭 アンティーク ヴィンテージ フランス 花柄 手刺繍 オープンカラー 長袖 ワンピ ロングワンピース

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93030e

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