超ポイントアップ祭 アンティーク ヴィンテージ フランス 花柄 手刺繍 オープンカラー 長袖 ワンピ ロングワンピース

⚫︎フォロー割引き

☆¥10000以上→¥400引き

☆¥5000以上→¥200引き

☆¥5000未満→¥100引き

⚫︎まとめ買い割引き

☆2点→¥200引き

☆3点→¥300引き

☆4点→¥400引き...

お手数ですが、割引きの適用は購入前にコメント欄よりお伝えくださいませ。

#WhiteVintageその他のワンピースはこちら

#WhiteVintageその他のアイテムはこちら

**************

《カラー》

ホワイト(白)

《サイズ》

M~L相当

《平置き実寸》

着丈:112cm

肩幅:41cm

身幅:52cm

裾幅:75cm

袖丈:52cm

袖幅:19cm

《素材》

おそらくコットン

《備考》

生地は薄手で張りがあり、さらりとした肌触りです。

画像9枚目の通り、襟元に小さな汚れの箇所があります。

着用時には隠れるので見えません。

大きく目立つような汚れやダメージなどはありません。

ユーズド品のため、画像や説明に無いわずかなものはご了承くださいませ。

DSL-17

《注意事項》

実寸は素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。

画像の色合いはご使用の機器によって若干違いが出る場合がございます。

汚れやダメージなどの状態は感じ方に個人差がありますのでしっかりと画像をご確認ください。

トラブルを避けるため、神経質な方や古着慣れしていない方の購入はご遠慮ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

⚫︎フォロー割引き☆¥10000以上→¥400引き☆¥5000以上→¥200引き☆¥5000未満→¥100引き⚫︎まとめ買い割引き☆2点→¥200引き☆3点→¥300引き☆4点→¥400引き...お手数ですが、割引きの適用は購入前にコメント欄よりお伝えくださいませ。#WhiteVintageその他のワンピースはこちら #WhiteVintageその他のアイテムはこちら **************《カラー》ホワイト(白)《サイズ》M~L相当《平置き実寸》着丈:112cm 肩幅:41cm 身幅:52cm裾幅:75cm袖丈:52cm袖幅:19cm《素材》おそらくコットン《備考》生地は薄手で張りがあり、さらりとした肌触りです。画像9枚目の通り、襟元に小さな汚れの箇所があります。着用時には隠れるので見えません。大きく目立つような汚れやダメージなどはありません。ユーズド品のため、画像や説明に無いわずかなものはご了承くださいませ。DSL-17《注意事項》実寸は素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。画像の色合いはご使用の機器によって若干違いが出る場合がございます。汚れやダメージなどの状態は感じ方に個人差がありますのでしっかりと画像をご確認ください。トラブルを避けるため、神経質な方や古着慣れしていない方の購入はご遠慮ください。

