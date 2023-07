超美品 CHRISTIAN LOUBOUTIN クリスチャンルブタン スニーカー レッドランナー ルビーシャークも別出品中

Christian Louboutin

スニーカー レッドランナー

付属品 箱、保存袋、変え紐

カラーブラック/レッド/

表記サイズサイズ42.5

(日本サイズ27.5cm相当)

素材レザー スエード ラバーその他サイズ

アウトソール:約31.5m

底幅:約11.0cm

ソール高さ:約6cm

大阪梅田の阪急メンズ館2階で購入しました

着用する機会がなく

ずっとしまっていたので

お安く出品いたします。

美品だとは思いますが、

あくまでも一度人の手に渡り、

着用、保管していたものとなりますので、

ご理解ある方のみご検討くださいませ。

類似のものをたくさん出品しております。

よろしければご覧になってみてください。

保管品、現状販売にになります。

くれぐれもご理解のうえご検討くださいませ。

どうぞよろしくお願いいたします。

現状販売の為、後のサポートはお受けできません。

返品、クレーム など

対応いたしません。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド クリスチャンルブタン 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド クリスチャンルブタン 商品の状態 未使用に近い

