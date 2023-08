カラー···ブラック

パンツ丈···ハーフ・ひざ丈

百々千晴さんブランドのニットレギンス

2022年去年の型、Sサイズです。

THE SHISHIKUI 百々千晴⭐︎2022⭐︎ニットレギンスS size

身長150センチで膝下までくる長さでした。ウエストはゴムで履き心地がとても良く、ニットなので上品です。

数回着用しましたが美品です。

定価21780円。

●サイズ:タグ表記 Sサイズ

平置き:ウエスト30cm

股下39cm

着丈 62cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●状態:

自宅保管、中古品ということを十分ご理解いただいた上でご購入をお願いします。

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 目立った傷や汚れなし

