ジュエリーショップレインボーと申します!

現在⭐️フォロワー様セール❗️⭐️を開催中です!

フォローして頂いた方に激安出品価格より更に✨お値引き✨致しますのでコメントで希望金額を教えて下さい。

他にも#ジュエリーショップレインボー で出品しています。

✨激安出品価格 ¥29,800✨

【タイトル】Pt850 天然ダイヤモンド ネックレス D0.05ct 約46cm プラチナ

【素材】 Pt850 プラチナ

【ネックレスの長さ】約46cm 調整カンがあるので42cm位でも着用できます。

【石名・ct数】天然ダイヤモンド 0.05ct

【重量】2.5g

【コメント】プラチナ製のシンプルなダイヤモンドペンダントネックレスが入荷しました。

ダイヤモンドは10倍ルーペで見るとわずかに内包物はありますが、無色系で肉眼で見るには十分透明度が高く、照りが強い綺麗なダイヤモンドです。

是非ダイヤモンドジュエリーを普段使いにお使いください。

※商品は紙製のケースに入れて発送致します。

◆商品の状態 『B』ランク

地金部分に使用時に付いた微細な傷があります。

SS・・・未使用

S ・・・新品仕上げ済み

A ・・・目立ったキズなし

B ・・・やや傷あり

C ・・・傷あり

他にも多数#ジュエリーショップレインボー で出品しています。

■ストア営業日

月曜日~土曜日(日祝休業)

■返品について

「商品の不良」や「説明との相違」があった場合のみ返品をお受けいたします。

受け取り評価をする前にご連絡お願いします。

#プラチナペンダント

#ダイヤプチネックレス

#ペンダント

#ダイヤモンド

#ダイヤモンドネックレス

#ダイヤネックレス

#レディース

#ジュエリー

#お値下げ可能

#送料無料

228na69hi958ka0

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

