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数量限定セール "おもちさん専用"Laffia キャビテーション家庭用(業務用レベル40khz) 美容機器

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laffia
Nuskin genLOC ガルバニックボディスパ
キャビテーション40khz
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2.3回程使用しただけです。
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特に傷や汚れはなく綺麗な状態です。
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商品の情報

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laffiaキャビテーション40khz家庭用ボディー美容器2022年1月に楽天で購入しました。2.3回程使用しただけです。定価¥59,800アルコール消毒、動作確認済みです。特に傷や汚れはなく綺麗な状態です。自宅保管をご理解いただける方、購入検討よろしくお願いします。#セルフエステ#ボディー用美容器#セルライト#ダイエット#家庭用美容器部位···全身

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商品の状態未使用に近い

数量限定セール "おもちさん専用"Laffia キャビテーション家庭用(業務用レベル40khz) 美容機器

54分钟前

数量限定セール "おもちさん専用"Laffia キャビテーション家庭用(業務用レベル40khz) 美容機器

¥17,000 ¥12,750

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