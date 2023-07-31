【即日発送】 Jordan 1985年製　Air jumpsuit y2k サイバー zip オーバーオール

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【サイズ】：表記サイズ。サイズで出品しております。

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・身幅 45cm(脇下)

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平置き、素人採寸になりますので多少の誤差はご了承ください。

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【状態】

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素材がナイロンでして多少の細かいシワはございますが、汚れや破れはなくファスナーも何も問題なく使えます。

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド エアジョーダン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。【サイズ】：表記サイズ。サイズで出品しております。以下採寸を参考にしてください。・着丈 140cm・身幅 45cm(脇下)平置き、素人採寸になりますので多少の誤差はご了承ください。【カラー】:ネイビー【状態】素材がナイロンでして多少の細かいシワはございますが、汚れや破れはなくファスナーも何も問題なく使えます。LITTLEBIGリトルビッグMAGLIANOマリアーノdoubletダブレットNAMACHEKOナマチェコDAIRIKUダイリクY/ProjectワイプロジェクトYOKEヨークAVALONEアヴァロンNeedlesニードルスRAFSIMONSラブシモンズJ.W.Anderson J.W.アンダーソンPRADAプラダJeanPaulGaultierジャンポールゴルチェsullentokyoサレン東京contenastoreコンテナストアgoffaゴッファ

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