マルジェラのペンキジャーマンです。

NIKE AIR JORDAN 1 MID GS ALL-STAR



新品 ナイキ エアフォース1 スニーカー AF1 ロー ホワイト 07

私のサイズ23.5~24cmですが、

SALOMON ADVANCED サロモン



新品◆ナイキ エアマックス 90 OG 27.0 白青 ハイパーロイヤル ブルー

表示サイズは

Nike Zoom Blazer Mid Premium SB ナイキ シューズ

メンズ

【限定】ナイキ エアフォース1 ロー 07 エナメルカスタム トリプルホワイト

made in ITALY 40です。

CONVERSE コンバース デニム スニーカー オールスター



【人気】PRADA ソックス スニーカー 靴 シューズ ロゴ 26CM 韓流

おそらくメンズの1番小さいサイズで履いていました。

30周年限定!英国製ニューバランスM576SGAグレー27.5cm/ビンテージ



ナイキ エアフォース※オニザキ様※

サイズ表によれば、日本サイズで25cmになります。

NIKE トラビススコット コラボ エアマックス1



ニューバランスCM996GR2 23.0cm

使用回数は少なめです。

【新品未使用】グッチ GUCCI スニーカーsize8



■inov8 FLYROC 345GTXイノヴェイト フライロックEU40.5■

"カラードロップスニーカー"とも呼ばれ、長年人気が衰えない名作です。

NIKE DUNK panda ナイキ ダンク パンダ 26cm 黒 白 レア



24時間以内に発送❗️New Balanc 990V3

鮮やかなペンキを散りばめたデザイン。

レア 26.5CM コラボ CONVERSE THRASHER



★希少✨【新品未使用】ニューバランス UXC72EC 26.5cm

完成されたものを、あえて崩すことで美しさを生見だすというブランド創設時から掲げる仕様です。

美品! New Balance 992 Black M992EB bk



コンバース×アナコンダスポーツ MADE IN USA アメリカ製

もちろん、ペンキを散りばめたデザインは配分を計算し、

【未使用】THE NORTH FACE TRAVERSE FP GTX 27cm



ニューバランス CM996HJ2 27cm

手作業で仕上げることで一つとして同じ物はありません。

28.5cm NIKE WMNS Air Jordan 1 Low Desert



adidas SUPER STAR 80s グリーン

もちろん、こちらも「REPLICA 」シリースです。

ナイキ エアジョーダン1 MID ブレッド



ナイキ エアジョーダン5 ブロンズ

タグには70年代のオーストリアと記載されています。

PEACEMINUSONE Nike Kwondo 1



Nike Kobe 5 Protro Bruce Lee



ナイキ エアジョーダン1 レトロ ハイ "シーズン オブ ハー ミントフォーム



【最終セール】ナイキ ダンク グリーン 26.0cm

ジャーマンなのにと思われる方も多いかと思いますが。

ナイキ エアジョーダン 1 ハイ OG ダークマリーナブルー スニーカー 30



ナイキ ダンク ロー レトロ NIKE DUNK DD3358-300 27.0



Nike Air Jordan 1 Mid "Bred" 値下げ可能



クリスチャンルブタン_ブラック_スニーカー_25cm前後_レザー_メンズ

実はドイツ軍のスニーカーはプーマやアディダスの工場で製作されていました。

METALLICA x VANS “Sad But True”SK8-Hi



クロット× サカイ × ナイキ LDワッフル グレー

その制作過程の中で60年代後半から70年代にかけて、プーマが所有していた製造工場はオーストリアに。

ジャーマントレーナー タナカユニバーサル 27.0



Naked Wolfe SLIDER



クリスチャンルブタン LOUISスタッズスニーカー 黒 スエード 41



Nike LDWAFFLE/sacai

そのため、細かく史実に沿うとオーストリアとなります。

【美品】オニツカタイガー スニーカー 26cm シルバー



80s VINTAGE NIKE ALL COURT 26.5cm

素材にはラムスキン×カーフスプリットレザーを使用しています。

【SALMON ADVANCED】 XA-ALPINE2 ADV



朝倉未来選手着用モデル❗️NIKEエアマックス2021ブラック28cm

ラムスキンは生後1年以内の仔羊の革のこと。

NIKE ナイキ 23.5 エアフォースワン LV8GS ボーイズ スニーカー



Atlantic STARS アトランティックスターズ サイズ42

非常に柔らかいラムスキンは初めて履いた時から既に何年も履いているかのような馴染みの良さを。

ナイキSB ダンク ロー "ワット・ザ・ポール・ロドリゲス



新品 GRENSON ホワイトトリム スエードレースアップスニーカー

カーフスプリットレザーはカーフのしなやかな柔らかさと、ヌバックのような肌触りを持った特別なレザーです。

ベイプ × アディダス フォーラム84 ロー "グリーン カモ" 26.5



ハナ様専用 Supreme Clarks Originals Wallabee



supreme×Af1 エアフォース1 NIKE



CURRY 10 DOUBLE BANG 3026272

スプリットレザーは厚みがある牛革を薄くするために銀面(表面)から革を裂いた後の銀面を持たない

未使用 Nike Cortez 2 basic nylon グレー 27.5cm



最終値下げ ナイキ エアジョーダン1 レトロ ハイ パイン グリーン ブラック

「床革」に特殊な加工をかけたものをスプリットレザーと呼びます。

Li-Ning Way of Wade 10 / WoW10



New Balance ”VISION RACER" Jaden Smith

しかしながら、通常はスプリットはカーフのように元々が柔らかいレザーには使用せず、

"NIKE"AirVaporMax FlyknitTriple Bk26.5cm



New Balance MR1224NR Made in USA デッドストック

あまり良くない状態のレザーを柔らかくする為の製法です。

ナイキ エアジョーダン1 ハイ OG "ボルトゴールド"



JORDAN1 MID WEAR AWAY 28cm ジョーダン1



adidas バスケットシューズ [Dame_5] ダミアン・リラード_バッシュ



ナイキスニーカー エアフォースワン AIR FORCE DZ5070-010

マルジェラは敢えて、スプリットレザーにすることで当時のジャーマンスニーカーの製法を再現し、

ナイキ フライニット マックス FLYKNIT MAX エアマックス



NIKE KOBE11 EM ロー マンバキュリアル 28 元箱なし

なおかつ履心地を良くする為にこの仕上げにこだわっています。

NIKE DUNK LOW PRM "SETSUBUN" 28.5cm



ナイキ リアクト ペガサス トレイル4 GTX 28.5cm 新品未使用

また、通常のジャーマンと同様に中にはエラスティク素材を使い、

MICHAEL KORS マイケルコース スニーカー



Palm Angels × Vans Vault Sk-8 Hi LX

シュータンとアッパーを繋いだことでシューレスをしめることなく、

28.0㎝ NIKE DUNK LOW "UNIVERSITY BLUE"



ナイキ ユニオン エアジョーダン2 グレーフォグ 新品未使用28.5 早い者勝ち

スリッポンスニーカーとして着用して頂けます。

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

