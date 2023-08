PATOU(パトゥ)

♪♪ 新作「オーガニックコットン ドローストリングパフスリーブ トップ」 ♪♪

オーガニックコットン製トップ。ネックで結んでもエンボス オフショルダーでも着用可能なハイボリューム シルエット。フロントにフラウンスをあしらったドローストリングカラー、ロンググログランタイ付き。袖口に伸縮性があるバットウィングスリーブ。伸縮性があるウエスト。

製品の詳細 TO0170017696P

色 Paris Nights

アイテムの詳細 100% organic cotton Made in Madagascar

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ジャンパトゥ 商品の状態 新品、未使用

