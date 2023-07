ナイキ エアズームアルファフライネクスト% フライニット

⚫︎状態:

ジョギング用で購入&使用。

1回/週程度3km、3ヶ月程度使用。

詳細は写真にてご確認ください。

※2021年11月NIKEオンライン購入。

⚫︎サイズ:25.5cm

⚫︎品名: ナイキ エア ズーム アルファフライ ネクスト% DJ5455-100

⚫︎色:ホワイト/ブラック/ピンク

⚫︎その他:箱あり

#ナイキエア ズーム アルファフライ ネクスト%

#ランニングシューズ

#マラソンシューズ

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

