管理番号Y44

ご覧頂きありがとうございます!

フォロー割実施中です。プロフィールご覧ください

その他今後たくさんのお品物を出品致します。

同じアイテム、テイストのお品物は

#yumi百貨店ブランド好き_アウター

商品一覧は

#yumi百貨店ブランド好き_商品一覧

ご覧ください

-------------------------------

【サイズ】大きめサイズです 実寸ご確認下さい

【実寸】着丈98 身幅64 裄丈91

【仕様】アンゴラ混じりの ロングコート

【カラー】ブラック チャコールグレー

【生産国、素材】写真をご覧ください(写真がない場合もございます)

【コンディション】B 綺麗です!

S 新品タグ付き

A 数回使用程度の美品

B 目立つダメージ、汚れが見当たらない状態

C 外観にスレ、汚れ等は見られるが着用に問題無い程度

D 目立つ不備があり、使用感が強いお品物

リユース品なのでご理解の上、ご検討お願いします^_^

A/W おすすめ商品

管理番号Y44ご覧頂きありがとうございます!フォロー割実施中です。プロフィールご覧くださいその他今後たくさんのお品物を出品致します。同じアイテム、テイストのお品物は#yumi百貨店ブランド好き_アウター商品一覧は#yumi百貨店ブランド好き_商品一覧ご覧ください-------------------------------【サイズ】大きめサイズです 実寸ご確認下さい【実寸】着丈98 身幅64 裄丈91【仕様】アンゴラ混じりの ロングコート 【カラー】ブラック チャコールグレー【生産国、素材】写真をご覧ください(写真がない場合もございます)【コンディション】B 綺麗です!S 新品タグ付きA 数回使用程度の美品B 目立つダメージ、汚れが見当たらない状態C 外観にスレ、汚れ等は見られるが着用に問題無い程度D 目立つ不備があり、使用感が強いお品物リユース品なのでご理解の上、ご検討お願いします^_^A/W おすすめ商品

