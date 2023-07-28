春先取りの バートル　エアークラフト半袖ブルゾン　ファンユニット　バッテリー　Lサイズ ブルゾン

新品、未使用

希少★名作★ドッキング 2002ss 蛍光期 COMME des GARÇONS

ポケットのディテールや素材でミリタリー感を強調しながら、バートル特有のギミックによって機能的なファン付きワークウエアにブラッシュアップ

GUCCI Orgasmique リバーシブル ボンバージャケット ラベル付き



再構築リメイク カーハート ダックジャケット マルチカラー Carhartt

毎シーズンアップデートを続ける京セラIT社の19Vパワーバッテリーと防水ブラシレス

Barbour バブアー ビデイル 36

約3.5時間の急速充電

80s 90s L.L.Bean スエード レザージャケット USA製 黒

水洗いに対応した防水設計仕様

Supreme Raglan Utility Jacket Black 2XL



レア supreme 刺繍 総柄 ブルゾン ジャケット

メーカー：バートル BURTLE

Chikashitsu + padded hoodie パーカー スウェット

品名：エアークラフトタクティカル半袖ブルゾン

【古着vintage】Carhartt ウォッシュダックコットンジャケット

品番：AC1156

モンクレール ナイロンブルゾンジャンパー サイズ4

カラー：14.ミルスグリーン

Burberry バーバリーロンドン ノバチェック ジャケット 刺繍ロゴ XL.

素材：タスランナイロンワッシャー

【極美品】 PRADA SPORT GORE-TEX jacket 50サイズ

アルミコーティング加工（UVカット、遮熱効果）、撥水加工

カーハート デトロイトジャケット 襟コーデュロイ インナーブランケット 古着

混率：ナイロン100％

STUSSY パッチワーク ジャケット ステューシー



バブアースペイ

Lサイズ

80s~~ 90s vintage NIKE 銀タグ フルジップL ♯1091

バスト 120

フレッドペリー ボンバー ジャケット ブルゾン paul smith 好き

肩幅 48

Acne Studios ボンバージャケット ネイビー size 46

袖丈 25

カーハート アクティブジャケット ネイビー ブルー ネイティブ柄

着丈 68

【60年代】ブラウン モールスキン ビスポーク/スーベニア ジャケット



OLD ARC’TERYX POLARTEC FLEECE JACKET M

AC360リチウムイオンバッテリー

SP古着 ビンテージ ブルゾン 花柄 総柄 太アーム 裏地付き ユニセックス

カラー：35.ブラック

vintage アメリカ古着 迷彩柄 スノーカモ コットン MA-1 下北沢

バッテリー容量：3,350mAh/18V(60.3Wh)

大人気パタゴニア フリースベスト patagonia

質量：343g

【美品】carhartt カーハート デトロイトジャケット

外寸：H115mm×W77mm×D25mm

ポロバイラルフローレン☆ワンポイント刺繍ロゴ入りスイングトップ

充電時間（約）：約3.5時間

C.P.O SWEAT JACKET

セット：リチウムイオンバッテリー、充電器、取扱説明書/保証書

ADIDAS ✕WHITE MOUNTAINEERING TRACKTOP

稼働時間※1：19V :1時間+13V：約5時間（平均63ℓ/秒）※2 13V:1.5時間+約6時間（平均60ℓ/秒） 9V:約13時間 6V：約30時間

サスクワァッチファブリックスSasquatchfabrix.シャツブルゾンM



「希少」グレンフェル オイルド ライダースブルゾン イギリス製 38Mサイズ♪

AC371ファンユニット

バラクーダ ジャケット

カラー：64.アーバンブラック

ほぼ新品 ステルスウェルス stealthwealth ドリズラージャケット

質量：217g/2個

パタゴニアレトロX 【Sサイズ】

セット：ファン×2、ファンケーブル、ファンフィルター×2、取扱説明書/保証書

50s ビンテージ ドリズラージャケット

サイズ：H115mm×W77mm×D23mm

【希少】ノーティカ ナイロンジャケット ブルゾン 裏ボア 襟 レザー メンズL

風 量：19V:90リットル/秒※1、13V:66リットル/秒※2、9V:47リットル/秒、6V:32リットル/秒

値下げ AVIREX アヴィレックス メルトンN-1

※1 19V電圧(風量)は、1時間の使用で自動的に13Vに切り替わり平均63リットル/秒で稼働します。

TOGA VIRILIS ARCHIVES レーヨンツイルブルゾン

※2 13V電圧(風量)は、1.5時間の使用で自動的に風量調整をし平均60リットル/秒で稼働します。

一点物 刺繍 グリーン ブルゾン アウター ミリタリー 古着



No.843 VINTAGE 古着 アウター ハンティングジャケット ライナー付

※画像には他のカラーも使用しています。

BARBOUR ビューフォート3ワラント 91年製 C42ラスティック良品 レア

※パソコンやスマホによって実際の色と多少異なる場合がございます。ご了承下さい。

Loewe ブルゾン 花柄 20SS



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商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

新品、未使用ポケットのディテールや素材でミリタリー感を強調しながら、バートル特有のギミックによって機能的なファン付きワークウエアにブラッシュアップ毎シーズンアップデートを続ける京セラIT社の19Vパワーバッテリーと防水ブラシレス約3.5時間の急速充電水洗いに対応した防水設計仕様メーカー：バートル BURTLE品名：エアークラフトタクティカル半袖ブルゾン品番：AC1156カラー：14.ミルスグリーン素材：タスランナイロンワッシャー アルミコーティング加工（UVカット、遮熱効果）、撥水加工混率：ナイロン100％Lサイズ バスト 120肩幅 48袖丈 25着丈 68AC360リチウムイオンバッテリーカラー：35.ブラックバッテリー容量：3,350mAh/18V(60.3Wh)質量：343g外寸：H115mm×W77mm×D25mm充電時間（約）：約3.5時間セット：リチウムイオンバッテリー、充電器、取扱説明書/保証書稼働時間※1：19V :1時間+13V：約5時間（平均63ℓ/秒）※2 13V:1.5時間+約6時間（平均60ℓ/秒） 9V:約13時間 6V：約30時間AC371ファンユニットカラー：64.アーバンブラック質量：217g/2個セット：ファン×2、ファンケーブル、ファンフィルター×2、取扱説明書/保証書サイズ：H115mm×W77mm×D23mm風 量：19V:90リットル/秒※1、13V:66リットル/秒※2、9V:47リットル/秒、6V:32リットル/秒※1 19V電圧(風量)は、1時間の使用で自動的に13Vに切り替わり平均63リットル/秒で稼働します。※2 13V電圧(風量)は、1.5時間の使用で自動的に風量調整をし平均60リットル/秒で稼働します。※画像には他のカラーも使用しています。※パソコンやスマホによって実際の色と多少異なる場合がございます。ご了承下さい。#BURTLE #作業着 #作業服 #かっこいい作業服 #AIRCRAFT #猛暑対策 #熱中症対策 #空調服 #ファン付き作業着 #撥水加工 #アウトドア

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

＊お値下げ不可＊ シュプリーム ブラックウォッチ柄 ジップジャケット00's NIKE archive hooded jacket y2k【BTSグク着用】Dior Homme 18ss 薔薇ブルゾン【WIS-NESS / ウィズネス】 FAKE PULLOVER FLEECE日本未発売&希少 ノースフェイス & ノードストローム コラボ デナリジャケット「即完」supreme アーチロゴジャケットPatagonia シンチラ フリース ジャケットエクストララージ アウター XLARGEザノースフェイス ポーラテック デナリジャケット ブラック黒 フリース S