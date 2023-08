◼️WACKO MARIA × NANGA LEOPARD MOUNTAIN PARKA

◼️ SIZE : S

身幅 67.5cm 肩幅54cm 着丈75cm 袖丈61cm

◼️ 状態:新品未使用です。国内正規セレクト購入。即SOLD OUTです。

MATERIAL: POLYESTER 100%

左胸のデザインは刺繍です。

この情勢で金欠の為出品します。

スニーカー、ファッション好きな方へぜし!

●即購入OKです

●一方的な返品・クレームは受け付けかねます。予めご了承くださいませ。

●ご購入確定後、48時間以内にご入金お願いします。

●必ず上記に了承いただける方のみ、ご入札ください。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ワコマリア 商品の状態 新品、未使用

◼️WACKO MARIA × NANGA LEOPARD MOUNTAIN PARKA◼️ SIZE : S身幅 67.5cm 肩幅54cm 着丈75cm 袖丈61cm◼️ 状態:新品未使用です。国内正規セレクト購入。即SOLD OUTです。MATERIAL: POLYESTER 100%左胸のデザインは刺繍です。この情勢で金欠の為出品します。スニーカー、ファッション好きな方へぜし!●即購入OKです●一方的な返品・クレームは受け付けかねます。予めご了承くださいませ。●ご購入確定後、48時間以内にご入金お願いします。●必ず上記に了承いただける方のみ、ご入札ください。

