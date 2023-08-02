ファッション adidas originals ベロアトラックジャケット ジャージ

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ベロアの抜け等もなく状態は良好です。

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購入後2.3回着用しました。

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BLACKPINKのリサ着用のモデルとなります。

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春先や秋の季節感で着れると思います。

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サイズ感はadidasのMサイズを参考にしてください。

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ご不明な点はコメントください。

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ブラックピンク リサ 常田大希

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

adidas originals ベロアトラックジャケットになります。現在は廃盤となり入手困難だそうです。ベロアの抜け等もなく状態は良好です。購入後2.3回着用しました。BLACKPINKのリサ着用のモデルとなります。春先や秋の季節感で着れると思います。サイズ感はadidasのMサイズを参考にしてください。ご不明な点はコメントください。ブラックピンク リサ 常田大希

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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