Creative drug store × Verdy Holiday



亜無亜危異 Tシャツ GOLDFISH 新品

※状態等よくご確認下さい‼︎

フェンディ Tシャツ 高島屋購入、新品未使用

※特に写真9,10枚目をご確認下さい‼︎

THE BIG LEBOWSKI Tシャツ MOVIE 野村訓市 ムービー

※断捨離のため出品致します‼︎

チャンピオン T1011ポケT



sacai KAWS Embroidery Tシャツ サイズ1【新品】



80s〜90s ロートレック vintage Tシャツ

●商品名

☆00S ヴィンテージ 金色のガッシュベル Tシャツ cospa ブラック



新品 黒 S Supreme UNDERCOVER Tシャツ

X-LARGE×#FR2

新品 TEATORA CARTRIDGE SHIRT S/S DOCTOROID



Dairiku 21ss "Earth" Thrift Trim Tee

コラボTシャツ うさぎ

【入手困難モデル】ケボズ☆ビッグバックロゴ入りTシャツ 希少カラーロゴ/484.



希少レア!! 1997 SPEEDO スピード オーバープリント Tシャツ

●サイズ

スラムダンク 山王Tシャツ Lサイズ



L'Arc~en~Ciel ラルクアンシェル Tシャツ USA製 90年代

XLサイズ

BOTT リンガーTシャツ



新品タグ付き!sacai kaws コラボTEE Tシャツ

肩幅: 57

ナンバーナイン/エンブレムTシャツ/サイズ2/01ss/スタンダード期/キムタク

身幅: 62

激レア 犬 ステューシー stussy 80年代ヴィンテージ Tシャツ カラシ色

着丈: 75.5

メゾンマルジェラ 新品未使用 Tシャツ サイズ44

袖丈: 25

90s USA製 マイルス・デイヴィス Tシャツ



リキッドブルー トラヴィスドラゴン オールオーバー 半袖Tシャツ



アーカイブ OAKLEY 00ss ジップ ポロ Tシャツ

●カラー

[新品] CPFM × カーウィン・フロスト TELETHON Tシャツ ②



【22SS】新品未使用 Saint Mxxxxxx XLサイズ

ホワイト

激レア ステューシー stussy 新品Tシャツ 3枚



wind and sea 新作ロンT 新品未使用タグ付



ザ・フー TheWho バンドTシャツ タイダイ 青 シングルステッチ USA製

●素材

田名部様 専用



Mサイズ Andrew Weatherall The Salvages AW60

綿: 100%

rugged RUGGED Tシャツ



vintage The Black crowes 1992tourT



【希少モデル】Y3 ヨウジヤマモト 総柄 ビッグロゴ 入手困難 即完売 Tシャツ

●状態

old stussy USA製 90s 白タグ tシャツ M



90s MORRISSEY Your Arsenal Tシャツ

B(一般的な使用感、フロント1点薄い汚れあり)

XL HUMAN MADE GDC GRAPHIC T-SHIRT #1



Vintage 00's The Beatles Let It Be Tシャツ

※着用自体に問題なし

新品 balenciaga adidas Tシャツ サイズ2



GOD SELECTION XXX コラボTシャツ



CarService Checker Logo Waffle S/S Tee

●商品メモ✍️

©SAINT M×××××× AFTER LIFE BLACK



CELINE セリーヌ Tシャツ 黒 L

2ブランドコラボで非常に希少な商品です。

Supreme The North Face Printed Tee 黒 S

フロントのうさぎのビッグロゴがオシャレです。

正規 Givenchy ジバンシィ マーメイド バンダナ Tシャツ

オーバーサイズなのでゆったり着用可能です^ ^

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド エフアールツー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

