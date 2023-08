【信頼】 mont-bell 美品 モンベル ブラック 25.5cm トレールウォーカー スニーカー

◆ブランド◆

◆商品詳細◆

53045 スニーカー

「ハイキングやウォーキング、岩場へのアプローチなど幅広い場面で活躍する全天候型のシューズです。「BOAフィットシステム」を採用し、ダイヤルを回すことで素早くフィット感の調節ができ、脱ぎ履きも容易に行えます。アッパーには、ゴアテックスファブリクスの透湿性を最大限に活かす、しなやかで耐摩耗性に優れたメッシュを使用。合成皮革と樹脂のシートで補強を施しています。薄手のソックスにも合わせて履いていただけます。足囲が大きい方に適したワイドモデルです。

【重量】381g(25.5cm・片足、参考重量)

【特長】トレールグリッパー、BOAフィットシステム

【ワイヤーレース】0.81mm

定価…21780円(税込み)」

◆カラー◆

ブラック

黒

◆サイズ ◆

25.5cm

◆状態◆

使用回数少ない為、目立つ汚れやダメージありません。

ソールもほとんど摩耗してません。

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド モンベル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

