lucien pellat-finet ルシアン ぺラフィネ スカル ワッペン 刺繍 アメリカンラクーンファー付き 中綿 ロングミリタリージャケットです。

メンズ

カラー:ブラック

サイズ:XS

肩幅 約44cm

身幅 約52cm

着丈 約78cm

袖丈 約63cm

※素人寸法の為、参考程度でご検討をお願いします。

ファー付きのロング・ミリタリージャケット。

ボディ全体は、光沢感のあるナイロン素材を使用し、

保温性に優れた中綿入りのデザインになっています。

胸元にはスカル・ウィングのモチーフ入り。

肩部分には宇宙をイメージしたモチーフ、

バックにはスカル・モチーフがあしらわれています。

左袖口にはスカル&リーフの刺繍が施されています。

ファー部分は取り外し可能になっています。

若干の使用感はありますが

大きな破損汚れ等なくこれからも愛用していただけます。

AACD加盟店での購入となります、確実正規品ですので、ご安心ください。

よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ルシアンペラフィネ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

lucien pellat-finet ルシアン ぺラフィネ スカル ワッペン 刺繍 アメリカンラクーンファー付き 中綿 ロングミリタリージャケットです。メンズカラー:ブラックサイズ:XS肩幅 約44cm身幅 約52cm着丈 約78cm袖丈 約63cm※素人寸法の為、参考程度でご検討をお願いします。ファー付きのロング・ミリタリージャケット。ボディ全体は、光沢感のあるナイロン素材を使用し、保温性に優れた中綿入りのデザインになっています。胸元にはスカル・ウィングのモチーフ入り。肩部分には宇宙をイメージしたモチーフ、バックにはスカル・モチーフがあしらわれています。左袖口にはスカル&リーフの刺繍が施されています。ファー部分は取り外し可能になっています。若干の使用感はありますが大きな破損汚れ等なくこれからも愛用していただけます。AACD加盟店での購入となります、確実正規品ですので、ご安心ください。よろしくお願いいたします。

