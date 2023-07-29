い出のひと時に、とびきりのおしゃれを！ 【最終値下げ】　needles トラックパンツ ストレートブラック　パープル その他

新品で購入後数回しか着用しておりません。

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needlesのトラックパンツの中でも1番使いやすくかっこいい色味だと思います!

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ニードルズ NEEDLES

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ストレート トラックパンツ ジャージ

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XL : ウエスト90cm/股上34.5cm/股下77cm/裾幅27cm

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素人採寸になりますのでご了承ください。

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ご使用のスマホやブラウザで多少の色の違いが出る事も有りますのでご理解下さい。

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中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

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カラー···ブラック

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パンツ丈···フルレングス

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ニードルス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

新品で購入後数回しか着用しておりません。needlesのトラックパンツの中でも1番使いやすくかっこいい色味だと思います!ニードルズ NEEDLES ストレート トラックパンツ ジャージ Track Pant - Poly SmoothXL : ウエスト90cm/股上34.5cm/股下77cm/裾幅27cm素人採寸になりますのでご了承ください。ご使用のスマホやブラウザで多少の色の違いが出る事も有りますのでご理解下さい。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。カラー···ブラックパンツ丈···フルレングス

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ニードルス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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