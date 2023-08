iPod classic 160GB シルバー

第6世代 最終モデル

箱、純正付属品全て有り!

Apple社が2014年を最後に製造を中止した、iPod Classicシリーズの最終モデル(第6世代)です

完動品!

化粧箱、付属品全てお付けして、プチプチで梱包しダンボールに入れて発送します

☆商品詳細

iPod classic 160GB シルバー

MC293J

バージョン 2.0.4PC

シリアルナンバー 8K2033P59ZS

☆状 態

多少の小傷や些細な汚れなどございます(画像5、7枚目の画像のところに小さなキズ、凹みがたります)

除菌、清掃済みです。細部に落とし切れない汚れがある場合がございますのでご了承下さい

☆付属品

・化粧箱

・取扱説明書

・純正イヤホン

・純正Dockアダプター

・ipodホルダー

※全て揃っております

☆動作

動作確認済みです

届いてすぐに問題なく使用できます

☆ボタン

ミュートボタン、サークルボタン、中央ボタン、すべて正常に動作します

☆データ

初期化済み(工場出荷状態)

☆液 晶

焼け、ドット欠け等問題は全くございません

☆その他

完動品で、非常に状態が良いです

☆商品情報

APPLE iPod classic IPOD CLSC 160GB2009 MC293J/A S

Appleコネクタ種類: Dockコネクタ

MICROPHONE BI: NO MICROPHONE

USB有無種類: USB2.0

W−LAN: NO W−LAN

color: SILVER

エンコーダ内蔵/非内蔵: エンコーダ非内蔵

ディスプレイタイプ_ST: TFT

ディスプレイ解像度種類: QVGA

ポータブル・据置タイプ: ポータブルタイプ

内蔵メモリ有無種類: HDD

動画圧縮方式: MPEG4

圧縮音楽再生機能有無種類: MP3

記録媒体(新): 内蔵メモリのみ

#Apple

#APPLE

#iPod

#Classic

#ミュージックプレーヤー

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

