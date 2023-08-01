【残りわずか】 掛軸(軸先なし) 書

mーNo357

【茶道具】前大徳寺 後藤瑞巌和尚筆 『微風吹幽松』 雲山和尚識箱 軸771



【茶道具】大徳寺506世 小田雪窓和尚筆 『鶯』 一字 掛軸 軸B134

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【真作】高橋泥舟/七言絶句/二行書/双幅/掛軸☆宝船☆AA-762

長さ194.5㎝

Ｆ９８０ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『萬里一條鐵』 共箱 『真作』 肉筆 一行書



【超希少】牛角凍鶏血石 古印材

モニター、撮影光線等により若干の色差が生じます

硯 端渓 龍 26

購入後の返品交換は原則受け付けておりません

【ダイリキ様専用】◆歙州硯◆大型十吋極美石◆眉子浪紋・水波羅紋・金星金線◆唐木箱

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掛軸 茶掛 横物 須賀玄道 「徳不孤必有隣」 共箱 大徳寺派多福山瑞泉寺住職

複数購入、割引承ります◎

中国墨(龍濵)

コメントなしの即購入okです◎

未使用 時代 半切 八枟 中国 計400枚 古紙 紅星牌 書道具 書道紙

他めだか用品、盆栽鉢、骨董品など多数出品中です、是非ご覧下さい

Ｆ８６６ 掛軸 裏千家 井口海仙 『山に人物図』 木箱 『真作』 肉筆 画賛

その他ご不明点ございましたら、お気軽にコメントどうぞ

印材、篆刻、遊印、落款印（観自在：佛像）



端渓硯 竹節硯

#山野草

筆 巨大 特大筆 パフォーマンス用 166cm 書道 墨汁 大字 習字 年賀状

#盆栽

【真作】李斗コウ/書/掛軸☆宝船☆AC-393

#めだかの館

硯 中国 端渓硯 １４５０ｇ 端渓 古玩 骨董品

#骨董品

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

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◆歙州硯◆抄手硯（太史硯）◆九吋大型◆魚子紋・静波紋の蒼黒美石◆唐木塗箱◆龍眉山甲斐雨端硯本舗 雨宮弥兵衛の硯 雨宮弥太郎葡萄硯 雨宮弥太郎 葡萄硯✴️奈良博文堂 入木 長穎別羊毫 博文堂作油煙墨 松花 呉竹精昇堂