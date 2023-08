【１着でも送料無料】 ジャクソンマティス 新品未使用 san Lサイズ スエット francisco スウェット

ご覧頂きありがとうございます。

こちらはジャクソンマティス san francisco スエットになります。

新品未使用タグ付き。

色はBLACK

サイズはLになります。

平置き実寸で

肩幅 48

身幅 57

着丈 68

袖丈 60 くらいになります(多少の誤差はお許し下さい)

1980年代チャンピオンを彷彿させる様な完成度の高いリバースウィーブです。

新品未使用ですがあくまで個人保管品ですので神経質な方は入札をお控えください。

お探しだった方はこの機会に是非ご検討よろしくおねがいいたします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ジャクソンマティス 商品の状態 新品、未使用

