何でも揃う AF-S 美品☆Nikon NIKKOR f/1.8G☆単焦点レンズ 35mm レンズ(単焦点)

SAMYANG サムヤン フィッシュアイ 魚眼 魚眼レンズ ソニー Eマウント

⭐【特徴】⭐

F値1.8 の明るさで、

光量が少ない室内などでも手持ち撮影がしやすいレンズ♪

美しいボケ味を生かした写真が簡単に撮れ、

腕が上がったのかな?と錯覚できる魔法のレンズ☆

それぐらいプロのようなキレイな写真が撮れるので

撮影していて楽しいレンズ♪

被写体を自然に捉えるスナップや風景撮影、

さらに最短撮影距離は30cm、

フード先端のわずか数センチ先まで寄れますので、

テーブルフォトにもおすすめです♪

被写体との距離間は自分の足を動かして決めるのが

単焦点レンズの魅力の1つ★

更に1歩進んだオリジナルの表現が追及できるでしょう♪

⭐【おすすめポイント】⭐

○F値1.8の明るいレンズ

○ニコン最高峰技術内蔵の神レンズ♪

○初期不良1週間保証

○全国送料無料♪

⭐【商品状態】⭐

★本体★

多少のスレなどありますが

きれいな状態でまだまだお使いできます!

★レンズ★

レンズ内、多少のほこりなどありますが

撮影に影響なく、カビやくもりないクリアなレンズです!

★動作★

AF OK!

安心してお使いできます♪

⭐【お届け物】⭐

■レンズ本体

■レンズ前キャップ

■レンズ後ろキャップ

■レンズフード

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド ニコン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

