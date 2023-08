#じゃりんこアパレル・ファッションbag小物など ←一覧

今までになかったような“奇抜”で“新しい”感性を持ったバッグコレクションを展開するブランド<カプリヌーヴ>より、クロコダイル革を使用した多機能バッグです。

新しい感性をもったバッグを展開するブランド「CAPRINOUVE」(カプリヌーヴ)。ブランド名はフランス語の“capricieux(気まぐれな)”と“nouveau(新しい)”から生み出された造語。好奇心に溢れ、新しいものを求める遊び心を持ちながら自分のスタイルを大切に、デザイン性だけでなく、素材や使い易さにもこだわりを持つ大人の女性の“わがまま”をサポート。新しい素材感、絶妙なカラーコンビネーション、コレクションごとに変わる心踊るデザインが特徴

【商品状態】

商品は未使用となります。

定価 120000円

アウトレット価格 ¥70400

アウトレット商品の為商品により多少の型崩れや汚れありがございます。

写真にてご確認ください。

お安くさせていただいておりますので、ご理解ある方ご購入くださいませ。

【詳細】

商品は画像にあるもののみとなります。

専用袋あり。

ショップチャンネル販売商品

(現行販売ではないものもございますが、正規品)

【素材】クロコダイル

【サイズ】約縦27cm×横39cm×マチ13cm

※素人寸法の為多少の誤差ご了承下さい。

【注意事項】

商品説明及び画像を十分にご覧いただき、ご理解の上ご購入お願い致します。

※必ずプロフ確認の上ご購入願います。

商品を複数購入される場合、購入後ではなく購入前にご希望をお聞かせ下さい。

#CAPRINOUVE

#カプリヌーヴ

#マルチバック

#クラッチバッグ

#ハンドバック

#ショルダーバック

#クロコダイル

#パイソン

#オーストリッチ

#ショップチャンネル

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

