再再販！ AT101 Dell + alpha Spark Datavue PC周辺機器

alps キーボード

動作確認済み、全てのキー反応します。

ヴィンテージとしては綺麗です。

アルファ、modsなどの主要58キーをModありのサーモン軸にグレードアップさせています。

ヴィンテージの仕様ではありますがプレートにサビがあります。

DatavueはキーキャップのHとLの接続部が折れていたので溶剤で補強してあります。接着ではないので強度に問題はありませんがスイッチに装着した際のHのはまりが若干甘いです。ダメージ品ですが数が少なく10万近い金額で取引される品です。

画像4はイメージです。

動作問題ありませんが古い品ですので完璧に動作の保証が出来ない事をご理解ください。

お支払いから24時間以内に発送いたします。

自作キーボード

gmk

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

