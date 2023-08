【ラスト2点!!国内発送】

気のTHENORTHFACEデュアルプロシリーズの新作が再入荷しました!!

素材にこだわったスタンダードなデザインで、収納ポケットがたくさん有り、アウトドアはもちろん、通勤、通学にぴったりのバックパックです。メンズ、レディース共に使用できます。

日本未発売なので周りとも被りずらいと思います^ ^

移動に便利なエコバッグと取り外し可能なウォレット、透明ショッパー付きです!

韓国ホワイトレーベル正規品です。公式サイト画像載せています。ご確認下さい^ ^

[商品説明]

⚪︎フロントにはメッシュポケットと様々なアウトポケットがあり収納力がアップしています。

⚪︎夜間に再帰反射機能があるREFLECTIVEパッチを使用しています

⚪︎両サイドには伸縮生地を使用したポケットがあり、ペットボトルなどを収納しやすくなっています。

⚪︎サスペンダーの内側にはノンスリップ生地で出来たパッチがついていてサスペンダーの滑りを防ぎ、胸ベルトは使用時のバッグの揺れを防ぎ、完璧な密着力を提供します。

⚪︎胸ベルトの先端にはホイッスルが付いており、危険状況時に役立ちます。

⚪︎フロントポケット内部には様々な収納ができるオーガナイザーがあります。

⚪︎底面に低鋲があり、バッグが直接床に触れるのを防ぎます。 ⚪︎CORDURA生地使用 - 強い耐久性と生活防水機能を持ち、柔らかなタッチ感を誇る生地です。日光による変色も防ぎます。 [セット] バックパック折りたたみウォレット、エコバッグ、ショッパー ※透明ショッパーはサービスでお付けしております。ショッパーには折れや圧縮による傷などがあります。

[エコ]

⚪︎温室効果ガスの排出を減らす環境に優しい素材を使用しました。

商品名 : THE NORTH FACE DUAL PRO III BACKPACK カラー ブラック

素材: 表地1:ポリエステル(リサイクル)100% 表地2:ポリエステル(リサイクル)100% 裏地:ポリエステル100% 登板:ポリエステル100% サイズ:ONE-SIZE

24時間以内に発送します。

こちらの商品は日本未発売の海外限定品です。

日本の直営店での修理等は出来かねます。

並行輸入品にご理解の上ご購入お願いいたします^ ^

商品の情報 ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

