2022超人気 【新品未使用】ニューバランスWS327 24cm OFF WHITE/GREEN スニーカー

⭐︎現在販売されていない希少商品です!

質問などあればお気軽にコメントください♪

【商品説明】

ニューバランス スニーカー 327

WS327LG

●カラー

ホワイト&グリーン

●サイズ

24.0cm

●ワイズ

B(やや細い)

●素材:【甲皮】人工皮革/天然皮革【底材 アウトソール】ゴム底 【底材 ミッドソール】合成底

●ベトナム製

●1970年代のニューバランスを代表するランニング

シューズ「320」「355」「Super Comp」のそれぞれのモデルの象徴的なデザイン、ディテールを取り入れ、ニューバランスのヘリテージに基づきながら、現代的でフレッシュなモデルに再構築した「327」。

●高級感のある上質なスエードとシンセティックレザーのコンビネーションで仕上げたアッパーを、ニューバランスのヘリテージカラーでスタイリッシュに彩った「FLEGACY PACK 」。

メルカリを始めたばかりの初心者ですが、

丁寧な対応と綺麗な梱包、少しでも早くお届けできるよう心がけます!

よろしくお願い致します☺︎

#Newbalance #WS327#ws327|g

#ニューバランス

#レディース

#スニーカー

#327

#373

#996

#574

#997

#ホワイト

#厚底

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

⭐︎現在販売されていない希少商品です!質問などあればお気軽にコメントください♪【商品説明】ニューバランス スニーカー 327WS327LG●カラーホワイト&グリーン●サイズ24.0cm●ワイズB(やや細い)●素材:【甲皮】人工皮革/天然皮革【底材 アウトソール】ゴム底 【底材 ミッドソール】合成底●ベトナム製●1970年代のニューバランスを代表するランニングシューズ「320」「355」「Super Comp」のそれぞれのモデルの象徴的なデザイン、ディテールを取り入れ、ニューバランスのヘリテージに基づきながら、現代的でフレッシュなモデルに再構築した「327」。●高級感のある上質なスエードとシンセティックレザーのコンビネーションで仕上げたアッパーを、ニューバランスのヘリテージカラーでスタイリッシュに彩った「FLEGACY PACK 」。メルカリを始めたばかりの初心者ですが、丁寧な対応と綺麗な梱包、少しでも早くお届けできるよう心がけます!よろしくお願い致します☺︎#Newbalance #WS327#ws327|g#ニューバランス#レディース#スニーカー#327#373#996#574#997#ホワイト#厚底

