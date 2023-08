【高知インター店】 女子バスケットボール　日本代表　選手支給品　選手実使用　XO バスケットボール

こちら女子バスケットボール日本代表の選手に支給されたウォームアップジャージになります。

サイズはXOです。

状態ですが実使用品ですので多少の使用感はございますが、目立つような傷みや汚れなどはないかと思います。

代表選手のみに支給される大変貴重なアイテムです。

お探しの方々も大変多いかと思います。

バスケットボールの人気もかなり高まっており、今後も希少価値が上がるかと思います。

ファンの方々、コレクターの方々にも必見です。

是非この機会にいかがでしょうか?

また他にも多数出品させていただいております。

ご一緒にご検討いただけましたら幸いです。

町田 渡嘉敷

商品の情報 ブランド アシックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド アシックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

