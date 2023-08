S501XX/W33L36

特徴

コインポケットのリベット無し

トップボタン、月桂樹

フライボタン、無地ドーナツ

トップボタン脇のV字ステッチ

トップボタン裏の555刻印

持ち出し布、他の切りっぱなし

バックポケットの隠しリベット(銅製リベット)

バックポケットのペイントステッチ

赤タブ文字片面

革パッチ

ヒゲ、ハチノスは写真をご確認ください。

ダメージも程よくかっこいい一枚だと思います。

左肘にダメージ穴あります。

私としてはかっこいいダメージかと思いますが穴あきが嫌な方はご購入をお控えください。

革パッチにはレングス36と記載はありますが実際には30〜32程度かと思います。

サイズ40です。



ホーム内別出品にて確認用写真いくつか掲載していますのでご確認ください。

みたい場所があればコメントいただければ写真を追加させていただきます。

即購入可。

ヴィンテージ、復刻、レプリカジーンズ、アメリカ製、made in usa

人気モデル···リーバイス 501xx

シルエット···ストレート

股上···レギュラー

丈···フルレングス

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 傷や汚れあり

