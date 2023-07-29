【最安値挑戦！】 新品未使用　エルメス　大人気！リング《フィネス》サイズ9号 リング

大人気！【エルメス】リング《フィネス》

ターコイズ シルバー925 リング

***数ある中からご覧いただきありがとうございます。***

GUCCIグッチ 指輪 ダイヤモンド 6号 ピンキーリング

ダイヤモンドをセットしたホワイトゴールドのリングです。

ルイヴィトン✨指輪✨バーグ・ナノグラム✨リング✨ピンクゴールド✨美品

エルメスのシグネチャーである、トグルクラスプをモチーフにした《フィネス》。

ブレスレット カフ

グラフィカルでピュアなデザインのジュエリーです。

リング K18記載

ダイヤモンドがキラキラと輝く、

１２号 ティファニーノーツニューヨークリング

エレガントな逸品です。

(L5-98)K18 リング 指輪 パール 宝石 真珠 18金 ゴールド 10号

プレゼントにも最適です。

K18 ブラウン ダイヤ 1.00ct フラワー 花 ダイヤモンド リング 指輪

・フランス製

Maxi ハワイアンジュエリー リング

・750/1000ホワイトゴールド

K18 オパール アンティーク

・幅：0.2cm

極美品 ティファニー♦︎pt950♦︎ハーモニー♦︎9号♦︎0.216ct

モチーフのサイズ：1.5 x 1 cm

HERMES シェーヌ・ダンクル アンシェネ PM リング 48

35個のダイヤモンド| 総カラット重量：0.83カラット

クアラントット フォルトゥーナ リング9号

サイズ 49 9号

カルティエ 指輪 ラブリング YG イエローゴールド ラブ 58号 新品

【付属品】ケース・箱·リボン・証明書

シャネル ココマーク ヴィンテージリング

付属品欄と画像に写っている物が付属品の全てとなります 。

gstv k 18 W G アコヤパール＆ピスタチオアコヤパール リング



正規品 avalanche アバランチ 10K クロス リング 6号

本物保証

K18 天然ダイヤモンドリング D0.52ct サイズ12号 ゴールド 指輪

2023年4月国内エルメスブティックにて購入 。

K18 プラチナpt900 リング ダイヤ0.17 10.5号 8.32 g

新品未使用品ですが、状態は必ず画像でご確認お願いします。

☆即購入OK☆HERMES スカーフリング(シェーヌダンクル)【119688】

レシートのコピー一緒にお付け致します。

FENDI エフイズ シルバーリングS

現物はiPhoneにて撮影しています。そのため、色味が非常に不安定になっている場合がございます。

大粒 ^ ^ 0,349ct ピンクダイヤリング

公式画像の色合いが一番実物を肉眼で見たときに近いので、ご参考ください。

0.4ct！！スタージュエリー ダイヤ リング ハーフエタニティー

新品未使用でございますが一度人の手に渡った商品であることをご理解の上、ご検討をお願いします

жsale 18金 K18 高知県室戸沖天然血赤珊瑚リング＃11

モニターの発色具合によって実際のものと色が異なる場合があります

⭐️希少⭐️シャネル CHANEL ココマーク ヴィンテージ指輪 リング

気になることがあれば、ご納得いただくまでお気軽にお尋ねください。

カシケイ Pt ダイヤ リング 0.80ct マーキスコレクション

コメントにてお問い合わせ中であっても、メルカリのシステム上、購入手続きをされた方が優先となります。

4℃(ヨンドシー) リング美品 7Pダイヤ

都合により、予告なく削除する場合がございます。ご了承ください。

K18 0.30ct ダイヤモンド リング K18YG 18金

すり替え防止の為、返品は不可変更させて頂きます。

ティファニー シルバー925 リング ユニセックス 21.5号

自宅保管のため、精神質な方ご遠慮ください。

★VanCleef&Arpels★ ヴィンテージ アルハンブラ リング 指輪

必ずプロフィールご確認の上コメントお願いします。

✨現品限り✨K10イエローゴールド ロイヤルブルームーンストーン リング 12号

購入者側で改めて買取店にて品物の真贋をしてもらいたいという場合は、お受け取り後の評価期日までお済ませいただきますようお願い致します。

エルメス リング 指輪 ヴィンテージ

期日を過ぎてからの連絡ができなくなる為、対応が難しいと思います。

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 新品、未使用

大人気！【エルメス】リング《フィネス》***数ある中からご覧いただきありがとうございます。***ダイヤモンドをセットしたホワイトゴールドのリングです。エルメスのシグネチャーである、トグルクラスプをモチーフにした《フィネス》。グラフィカルでピュアなデザインのジュエリーです。ダイヤモンドがキラキラと輝く、エレガントな逸品です。プレゼントにも最適です。・フランス製・750/1000ホワイトゴールド・幅：0.2cmモチーフのサイズ：1.5 x 1 cm35個のダイヤモンド| 総カラット重量：0.83カラットサイズ 49 9号【付属品】ケース・箱·リボン・証明書付属品欄と画像に写っている物が付属品の全てとなります 。本物保証2023年4月国内エルメスブティックにて購入 。新品未使用品ですが、状態は必ず画像でご確認お願いします。レシートのコピー一緒にお付け致します。現物はiPhoneにて撮影しています。そのため、色味が非常に不安定になっている場合がございます。公式画像の色合いが一番実物を肉眼で見たときに近いので、ご参考ください。新品未使用でございますが一度人の手に渡った商品であることをご理解の上、ご検討をお願いしますモニターの発色具合によって実際のものと色が異なる場合があります気になることがあれば、ご納得いただくまでお気軽にお尋ねください。コメントにてお問い合わせ中であっても、メルカリのシステム上、購入手続きをされた方が優先となります。都合により、予告なく削除する場合がございます。ご了承ください。すり替え防止の為、返品は不可変更させて頂きます。自宅保管のため、精神質な方ご遠慮ください。必ずプロフィールご確認の上コメントお願いします。購入者側で改めて買取店にて品物の真贋をしてもらいたいという場合は、お受け取り後の評価期日までお済ませいただきますようお願い致します。期日を過ぎてからの連絡ができなくなる為、対応が難しいと思います。

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 新品、未使用

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