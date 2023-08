【現品限り一斉値下げ！】 × OMEGA SWATCH ウラヌス Uranus オメガスウォッチ 腕時計(アナログ)

OMEGA × SWATCH

オメガスウォッチ

OMEGA Speedmaster Moonwatch

MISSION TO URANUS

ウラヌス

Moonswatch

ムーンスウォッチ

【商品の状態】

未使用品

【付属品】

純正箱 保証書(2023.02)

【商品詳細】

・ケースサイズ...約40mm 腕回り...Free

・コンディション...未使用、保護フィルム付き

<注意事項>

※中古品ですので傷等が気になる神経質な方はご購入をご遠慮ください。

※大手の古物市場で購入した商品ですのでご安心いただけます。

※説明欄ををしっかりとお読み頂き、画像をしっかりとご覧の上、ご理解ご納得頂いた上でご購入ください。

※すり替え防止のため、返品交換はお受付出来かねます。

※自動キャンセルについて

ご購入後24時間以内にご連絡が取れない場合には、自動キャンセルとさせていただきます。

又、ご入金が3日以内に確認出来ない場合も自動キャンセルとさせていただきます。

予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

株式会社PLACE OF PLAYS

