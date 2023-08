ピンクレディーのヒットナンバーコレクション

1箱10個入りが8箱です。

ミニCDが1個に1枚入ってて全部で80枚です。

ダンポール入り(画像3)の完品です。

ダンボールは傷や汚れがあります。

ピンクレディー

PINKLADY

アイドル

昭和レトロ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

